Falköpingsbo toppkandidat på SD:s lista till kyrkomötet: ”Kyrkan stänger in sig allt mer"

När Sverigedemokraterna i Skara stift släppte sin lista till kyrkomötet inför kommande kyrkovalet toppades den av Jonas Larsson från Falköping. Han är sedan tidigare vice ordförande i den lokala kommunstyrelsen av partiet och sitter med i kyrkofullmäktige.

– Det känns jättehäftigt, det trodde jag inte att jag skulle bli. Jag är hedrad över förtroendet som de känner för mig i detta, säger 38-åringen.

Jonas Larsson berättar att anledningen till att han gick med i Sverigedemokraterna från början var just kyrkan. Hans intresse för religiösa frågor har gjort att han just nu på distans läser teologi på Enskilda högskolan Stockholm.

– Jag har varit med och varit engagerad i kyrkan i många år tidigare. Jag har varit med i diakonal verksamhet som besöksgrupper med äldre. Jag tycker väldigt mycket om Svenska kyrkan, så jag vill vara med och påverka den inifrån och inte bara vara med i frivilliga grupper.

I senaste valet fick ni strax över nio procent av rösterna. En klar skillnad gentemot exempelvis riksdagsvalet senast. Varför tror du att det går sämre i kyrkovalet?

– Jag tror att det har med att göra att många av våra väljare inte är med i Svenska kyrkan. I alla fall om man ser i Falköping. De som är aktiva inom kommunpolitiken för SD här är inte aktiva inom kyrkan. Jag tror att det är så med våra väljare också. Men där andra kanske ser nio procent som lågt ser jag det som högt. I Falköping var det första gången som vi ställde upp, så jag såg det som ett jättebra resultat.

I pressmeddelandet som ni skickade ut skrev du om att du har sett hur kyrkan förändrats under socialistiskt styre, vad menar du har förändrats?

– Det är inget sådant i Falköping, här tycker jag att vi har ett bra pastorat och vi har känt oss väldigt välkomna här. Det är nog mer ett storstadsfenomen. I exempelvis Malmö får partikollegor knappt komma fram och prata och blir kallade för saker, när man egentligen ska jobba för kyrkans bästa. Vi är en organisation som ska passa alla medlemmar och vi måste se till att bli mer aktuella i vardagen. Kyrkan stänger in sig allt mer, tycker du inte på ett visst sätt så är du inte välkommen.

Har du några specifika frågor du vill föra på kyrkomötet?

– Inget som jag kommer på just nu. Jag måste läsa in mig mer. Jag har sett kyrkomötena i efterhand och ska gå en kurs för att sätta mig in mer på hur är att sitta i kyrkomötet.

Fakta: Tio första namnen på SD:s valsedel till kyrkomötet

1. Jonas Larsson, 38 år, Falköping

2. Annika Pehrsson, 53 år, Borås

3. Åse Niklasson, 51 år, Tibro

4. Niclas Sunding, 57 år, Ulricehamn

5. Mathias Olsson, 49, Vänersborg

6. Ove Berlin, 66 år, Skara

7. Anders Alftberg, 48 år, Borås

8. Jan Appelqvist Palmqvist, 62, Vänersborg

9. Stefan Fagerlund, 53 år Götene

10. Crister Spets, 57 år, Borås