Får våra gamla i hemtjänsten den hjälp de behöver?

Det blev det till viss del också. Men samtidigt blev det en annan oro. Vi har insett att det egentligen helt beror på vem som kommer från hemtjänsten. En del sköter de sysslor de blivit ålagda medan vissa verkar vilja göra besöket så kort som möjligt. Detta har vi sett genom att vi ibland är hos vår släkting när hemtjänsten kommer. En person stannar inte ens fem minuter, medan andra försäkrar sig om att de gjort allt de kan för att släktingen ska ha det bra. Man ser vilka som försöker sköta sitt jobb korrekt medan enstaka verkar ha som mål att göra sitt besök så kort som möjligt.

En eloge till er i hemtjänsten som gör ert jobb med sunt förnuft och med hjärtat. Ni som förstår att er brukare behöver tillräckligt med mat och som tar er tid att hjälpa till toalett även om brukaren säger att den inte behöver.

Man kan förstå att även ni som kollegor kan uppleva frustration när ni förstår hur någon/några av era kollegor gör det lätt för sig.

En tanke som inte kan släppa är: Hur mår andra brukare som inte har släktingar, grannar eller vänner som kan se till dem? Och ännu värre nu i dessa pandemitider. De kanske har dessa men de kan inte träffas just nu. Vår släkting skulle egentligen behöva en plats på ett boende, men det har inte heller gått hittills, på grund av pandemin.

Det jag önskar med denna insändare är att det ska uppmärksammas hur de gamla tas om hand i våra ”stugor”. Får de den hjälp och vård de behöver? Det har ju i hela landet påvisats brister på boenden. Men vem ser till dem som har hemtjänst?

Anonym anhörig

Svar direkt: Vi beklagar att ni upplevt omsorgen om er släkting på det sättet och det vill vi göra något åt. När man som anhörig eller enskild upplever att saker inte skötts på ett bra sätt brukar det vara bäst att man talas vid för att få höra mer specifikt vad det är som hänt och när. Det är svårt att bemöta hur vi kan göra för att rätta till saker när vi inte vet vem det gäller. Att föra en dialog via tidningens insändarsidor om enskilda personers situation kan vi inte göra så vi skulle önska att du kontaktar oss direkt så vi kan gå igenom hur vi kan göra för att situationen för din släkting ska bli bättre.

Vi håller med om att de personer som tar emot stöd och hjälp befinner sig i en utsatt situation och det gör att vi är mycket måna om att de synpunkter vi får in ska kunna hanteras utifrån just den enskildes situation och dennes upplevelser. Av din insändare framgår inte heller om det är kommunens egen hemtjänst som står för stödet eller om det är någon annan utförare. Hör därför gärna av dig till någon av oss så kan vi diskutera hur vi går vidare. Du når oss via kommunens växel. Om vi är upptagna kan du lämna ett meddelande så hör vi av oss.

Med vänlig hälsning

Magnus Schedin, socialchef

Ulf Johansson, verksamhetschef