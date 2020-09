Flera fortsätter att utnyttja uteserveringarna: ”Vi har köpt in filtar”

På Nya Konditoriet konstaterar man att det är väldigt viktigt att ha en uteservering. Det har varit många som har frågat om möjligheterna till att kunna sitta ute.

– Speciellt nu under corona är det viktigt att ha så många platser som möjligt, fast isär, säger ägaren Veronica Annas.

– Vi har varannat bord avstängt både inne och ute. När vi på det sättet har halverat antalet platser så är en uteservering jätteviktig.

Fiket kommer att ha sin uteservering igång fram till oktober, och man planerar att kunna fortsätta använda den även när det börjar bli kallt.

– Vi har köpt in filtar för att kunna fortsätta utnyttja den, och vi ska ställa in borden under tak. Vi hoppas på att vädret kommer att fortsätta vara bra tills dess, säger Veronica.

På uteserveringen är det inte högt tryck nu i septemberdagarna, men några gäster har ändå valt att sitta där.

– Det är skönt och fint väder, och corona är en orsak till att vi sitter ute. Jag kommer att fortsätta ta en kopp kaffe ute så länge det går, säger Ajin Doski.

– När inte uteserveringarna är kvar kommer jag gå ut och fika mindre.

Hos Asian Wok finns Falköpings största uteservering. Även där har trycket blivit lägre nu när höstkylan börjat göra sig påmind, men på sommaren är uteserveringen en viktig del i verksamheten.

– Det är väldigt viktigt på sommaren då folk vill njuta av vädret, och då behöver vi också sittplatserna, säger ägaren Peter Mai.

Men vad gäller coronapandemin har inte uteserveringen varit avgörande för Asian Wok.

– Jag tror faktiskt inte att det har påverkat så mycket. Nu när uteserveringen försvinner på hösten så kommer det inte vara några problem annat än att vi får färre sittplatser, säger Peter Mai.

Nere vid Systrarnas Konditori har man uteservering så länge det är väder till det. Filtar finns sedan en tid tillbaka att hämta för den som vill.

– En del har valt att sitta lite isär, och har flyttat lite på borden, berättar kallskänka Pia Sjöberg.

– Vi hade gärna velat ha större uteservering, men det kan vi inte när gatan ser ut som den gör.

Hon har också märkt att kunder gärna väntar lite med sin fika, om det innebär att de kan få en plats vid uteborden.

– De tar borden när de ser att det finns. Det har hänt att de kommer tillbaka efter en kvart istället, när de ser att borden blivit lediga, säger Pia.

Även vid Systrarnas är det gäster som sitter ute i solen. Margaretha Linnarsson och Britt Darius har prioriterat att kunna sitta ute i sommar.

– Jag har valt ställen där jag kunnat sitta ute. Jag är ju äldre och måste följa rekommendationerna, men man kan inte bara sitta hemma och uggla heller, säger Margaretha.

Överlag har det också blivit mindre ätande ute på restauranger för dem, och mer beställning av mat för att äta hemma. Hösten kommer att fortsätta påverka restaurangvanorna.

– Det blir inte lika mycket när man inte kan sitta ute, säger Britt.

– Jag går nog inte och sätter mig inomhus. Man får vara lite försiktig, säger Margaretha.

