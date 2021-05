Svenska Volleybollförbundet firar i år 60-årsjubileum och som ett led i detta har man valt att inrätta sitt eget Hall of Fame.

”Genom åren har många gjort storartade insatser för vår idrotts utveckling, både på och vid sidan av planen. Med Svensk volleybolls Hall of Fame vill vi hylla och uppmärksamma en del av dessa. De är en viktig del av vår historia”, säger initiativtagaren Lennart Neovius, avgående ordförande i förbundet, till volleyboll.se.

I samband med förbundets årsmöte den gångna helgen valdes tolv personer in i Hall of Fame och en av dessa är alltså hemmahörande i Falköping, nämligen Mats Ekman, 69 år.

– Jag har vetat om det i två månader utan att få berätta det vidare. Självklart blev jag både glad och stolt när jag fick reda på det, det känns ärofyllt och jag är dessutom i mycket gott sällskap, säger han.

Mats, som är från Floby från början, inledde sin karriär i just Floby (VK), men hamnade sedan i det dåvarande helt suveräna mästarlaget under ett stort antal år, det vill säga Lidingö SK.

– Klubben hade redan en hel rad med SM-guld när jag kom dit. Sviten hölls vid liv under mina fem säsonger i Lidingö SK, där jag avslutade min sejour våren 1979, berättar han.

Mats har ett roligt minne från SM-banketten just 1979.

– Det var ju samtidigt min avskedsfest med klubben och jag ”råkade” i ett tal sticka ut hakan lite och säga att "det ska bli roligt att konkurrera med er med mitt kommande lag”, säger han.

Tänk så rätt han fick. I slutet av den aktiva karriären återvände nämligen Mats Ekman hem till Falbygden och var en synnerligen värdefull spelare när Floby VK säsongen 1981/82 helt sensationellt bröt Lidingös långa svit som SM-segrare.

– Vi gjorde en fantastisk resa, min första säsong efter återkomsten, 1979/80, spelade vi i division 1. Vi gjorde sedan elitseriedebut säsongen efter och ytterligare ett år senare vann vi SM-guld och bröt Lidingös nästan ofattbara svit på 16 raka titlar, berättar Mats.

Efter detta SM-guld valde Mats Ekman att sluta sin karriär, men det blev en comeback – som spelande tränare ihop med Classe Haldorsson – säsongen 1983/84.

– Det är dock en säsong som jag helst vill glömma, den kantades av sjukdomar för min del, så på sätt och vis kan man säga att jag slutade 1982, säger han.

Oavsett vilket, lite senare återkom han som tränare (enbart tränare) i Floby VK och det blev tre säsonger.

– Jag slutade våren 1989, minns han.

Mats Ekman var under många också en betydelsefull spelare i det svenska herrlandslaget, han gjorde totalt 146 landskamper. I samtliga dessa landskamper deltog också Jan Lundgren, som även han valdes in i Hall of Fame nu i lördags.

– Vi spelade ihop också i Lidingö. Han var dock med några år längre än jag och hann med 14 SM-guld, säger Mats.

Sedan Mats Ekman slutat med volleybollen i slutet av 1980-talet började han spela golf.

– Det var en försiktig start, det var först i mitten av 90-talet det tog lite mer fart. Jag spelar fortfarande golf och tycker om att hålla igång. Med åren har det också blivit en del bowling, men bara på korpnivå, säger han.

Självklart gläds han åt att hans moderklubb Floby VK sedan ett år är tillbaka i volleybollens finrum igen.

– Det är mycket bra gjort, men det är samtidigt inte lätt att vara en liten klubb på den nivån. Man är delvis beroende av att kunna värva in spelare. Det behövde vi inte när vi tog SM-guld 1982, då var vi bara Flobykillar och vi hade en fantastisk sammanhållning, summerar Mats Ekman.

Fotnot: Invalda i Hall of Fame i svensk volleyboll är följande tolv personer: Einar Hamberg (ledare), Anders Kristiansson (ledare), Jan Lundgren (spelare), Mats Ekman (spelare), Yvonne Olausson Orvemo (spelare), Susanne Granelli Olson (spelare), Eva Hansen Hoszek (spelare), Birgitta Axelsson (spelare), Jan Hedengård (spelare), Bengt Gustafson (spelare), Tom Englén (beachspelare) samt Fredrik Petersson (nu Emanuelsson) (beachspelare).