Flygplatser en nödvändighet i klimatförändringens tid

Från luften kan man upptäcka bränder ofta på flera mils avstånd och långt innan de vuxit sig svårhanterliga för räddningstjänsten, vilket sparar både egendom och liv.

Flygplatser nära till hands hjälper piloter att öva flygförmågan i varierande situationer, och att ha landningsbara fält på många platser ökar säkerheten under flygning genom att erbjuda lämpliga landningsplatser om något skulle hända i luften.

Under år 2020 upptäcktes 94 bränder av skogsbrandflyget, enligt MSB. Under 2018 var samma siffra hela 290 bränder. Därutöver har skogsbrandbevakningsflyget kunnat bekräfta hundratals bränder de senaste åren, och därigenom bidragit till att rätt resurser kunnat sättas in vid rätt plats. Låt oss bevara möjligheten att nyttja denna samhällsresurs!

M, skogsbrandflygspanare