Följ med in på rättspsyk: ”Vi ska vårda, men vi ska också skydda samhället”

Rättspsykiatrin. Förutom skyltarna om kameraövervakning och dess avsides placering så ser byggnaden ut att kunna vara vilken sjukhusbyggnad som helst. Redan vid entrén börjar man dock märka att det finns en betydligt högre grad av säkerhet, då man slussas in genom flera låsta dörrar.

Greger Karlsson är enhetschef och säkerhetsansvarig på den rättspsykiatriska enheten, och förklarar att den psykiatriska vården har tre olika säkerhetsklasser. Klass tre är normalklassen, som de flesta psykiatriska vårdenheter faller under. Där ska det finnas rutiner för att veta var patienterna befinner sig.

Klass ett, den högsta klassen, ska vara säker från fritagningsförsök utifrån, vilket innebär att byggnaderna omges av stängsel för att hindra utomstående från att komma in. Vanligast för rättspsykiatrisk vård är dock klass två, vilken enheten i Falköping faller under. Där ska enheten vara säker från rymningsförsök, och i Falköping gör man detta genom att ha dubbla dörrar in till där patienterna bor. Även om en patient får tag i ett passerkort och tar sig igenom den första dörren, kan hen inte ta sig igenom nästa dörr, då den fjärrstyrs från receptionen.

På enheten vårdas de som är dömda till rättspsykiatrisk vård. En sådan dom föregås av en rättspsykiatrisk undersökning, som tar fyra veckor.

– Förutsättningarna för att komma hit är att patienten bedöms ha en allvarlig psykisk störning, både när brottet begicks och när undersökningen genomförs, säger Greger Karlsson.

– Vi måste kunna vårda något. Var personen sjuk när brottet begicks men inte är sjuk längre så har inte vården något att komma med.

Begreppet ”allvarlig psykisk störning” är juridiskt, och medicinskt rör det sig ofta om psykossjukdomar och schizofreni, där patienterna tappat verklighetsförankringen. Brotten patienterna begått kan vara allt från stöld till mord, men vanligtvis är det någon form av våldsbrott.

Hur länge en patient vårdas har dock ingen koppling till hur allvarligt brottet var. Vanligtvis rör det sig om fem till sju år, men det kan också vara kortare eller betydligt längre vårdtider. Hur väl patienten har rehabiliterats och hur risken ser ut för att hen begår brott på nytt är det som avgör.

– Vi ska vårda, men vi ska också skydda samhället. Läkare här har den medicinska makten, men det är förvaltningsrätten som beslutar om patienternas frihet, säger Greger Karlsson.

Han berättar att 10 till 15 procent av de rättspsykiatriska patienterna begår nya brott, vilket är en betydligt lägre siffra än personer som får fängelsestraff.

– I kriminalvården så blir du frisläppt när tiden har gått ut, men här kan du inte skrivas ut förrän du mår bra och har någonstans att ta vägen. Vården tar heller inte slut när man skrivs ut, utan den fortsätter i öppenvården på hemmaplan. Vi lämnar ingen i sticket.

Själva vården i sig består av många delar. Läkare, psykolog, sjuksköterskor och skötare är kanske de väntade yrkesgrupperna, men förutom dem finns det också till exempel kuratorer som hjälper patienterna med det sociala livet och arbetsterapeuter som ser över patienternas funktion och vad de klarar av. Samtidigt finns också verkstadsförmän som handleder patienterna i trä- och metallslöjdverkstaden, där de får träna på att skapa saker med händerna, och fritidsledare som ska hjälpa patienterna att hitta något meningsfullt att syssla med.

– Vi satsar mycket på friluftsliv och att ta med patienterna ut i naturen. Det är en hobby som är både hälsosam och gratis, säger Greger Karlsson.

– Mycket handlar om den fysiska hälsan. Många mediciner som patienterna får är tröttande eller gör att man går upp i vikt, och när man är frihetsberövad blir man också begränsad. Då är det viktigt att vi jobbar för patienternas fysiska aktivitet.

En aktivitet som brukar vara populär bland patienterna, åtminstone innan pandemin, är innebandy. Det är en fysisk aktivitet, men patienterna får också träna på det sociala i att vara en del av ett lag, att följa regler, och att passa tider och att sköta sin hygien efteråt.

– För några kan det vara svårt att klara sådant som vi gör till vardags utan att tänka. I grund och botten ska vi skapa rutiner och vanor till att de ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, och sedan får varje profession jobba med respektive bitar, säger Greger Karlsson.

När det inte är pandemitider är också besök från anhöriga en viktig del av vården. Vissa har skadade familjerelationer som först behöver repareras, men inte alla. Oavsett så kan familjen vara avgörande för att patienterna hittar tryggheten även efter det att de skrivits ut.

Jag har jobbat här i 30 år och har aldrig varit rädd för att gå till jobbet. Skulle det vara otäckt att jobba här hade jag inte gjort det.

Enheten i Falköping har plats för 24 stycken patienter, som är uppdelade i fyra avdelningar med sex patienter i varje. På avdelningarna har de egna rum och badrum, men gemensamma sällskapsutrymmen. Hur många platser som är upptagna kan variera över tid, men i nuläget är det fullbelagt.

Varje dag följer tydliga rutiner med gemensamma måltider och samlingar på avdelningarna. På dagarna har patienterna olika kombinationer av fysisk aktivitet, behandling och träning i sociala situationer.

– Innan pandemin var det vanligt att de fick träna på att till exempel ta bussen ner till stan och ta en fika. Det här anpassas utifrån deras förmåga och problem, förklarar Greger Karlsson.

På kvällarna får de tid till fritidsaktiviteter, och kan antingen umgås med de andra patienterna eller vara själva inne på sina rum.

– Många gånger blir avdelningarna som en liten fritidsgård, och det är där man har gemenskap och trygghet. Jag är imponerad av hur sällan det blir konflikter, och jag tror att gemene man skulle bli förvånad över stämningen här, säger Greger Karlsson.

– Jag får ofta frågan om hur jag vågar jobba på rättspsyk. Men jag har jobbat här i 30 år och har aldrig varit rädd för att gå till jobbet. Skulle det vara otäckt att jobba här hade jag inte gjort det.

Greger är en av 65 personer som arbetar inom rättspsyk i Falköping. Det är en liten enhet, jämfört med regionens andra enheter i Vänersborg och Göteborg. De intagna kommer framför allt från Skaraborg, men kan också komma längre bort ifrån om det inte finns plats närmare deras hemort.

– Vården bedrivs för patienten. Ju längre avstånd från hemmaplan desto sämre förutsättningar har de. Många har problem med att vistas ute i samhället och att då åka land och rike runt med buss och tåg är oerhört svårt för många, säger han.

Västra Götalandsregionen genomför just nu en utredning kring sina rättspsykiatriska vårdenheter, där ett utkast till förslag har varit att lägga ner enheten i Falköping. Förslaget har sedan dess dragits tillbaka och utredningen är inte färdig, men Greger Karlsson ser inte en nedläggning som ett bra alternativ.

– Då vi är en liten enhet känner vi alla patienterna väl, och de känner oss. Det ökar tryggheten för patienterna och det ökar säkerheten. På en stor anläggning med upp mot hundra platser blir det omöjligt, säger han.

Att en trygg vård är viktigt är det inga tvivel om. Han berättar att det kan vara svårt och jobbigt när en patient först blir intagen, men att attityden över tid ändras.

– Många av våra patienter har uttryckt att rättspsykiatrin har räddat livet på dem, konstaterar han.

– Ett antal av dem har suttit i fängelse innan, men det leder inte till en förbättring. De sitter av tiden och kastas ut i ett hårt samhälle igen.

Över hälften av alla patienter är dessutom missbrukare, och Greger Karlsson lägger stor vikt vid att man måste behandla såväl missbruket som den psykiska ohälsan. Det räcker heller inte med att bara bocka av vissa punkter i behandlingen, utan patienterna måste få göra samma saker många gånger för att träna sin egen förmåga.

Han lyfter också ett synsätt som en pedagog myntat:

– Vi ser det som ett problem att patienterna tar till våld, men för dem är våld ett sätt att försöka lösa problem. Det finns få människor som egentligen vill vara våldsamma och göra andra illa, och vi måste visa dem att det finns andra sätt.