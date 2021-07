Gömt guldfynd på museet ska till Grekland: ”Det låg längst in i lådan”

Det kan tyckas att Falbygdens museum inte har haft lika mycket att göra i och med att det under längre perioder har fått hålla delvis stängt alternativt inte kunnat ha några aktiviteter.

Men så är verkligen inte fallet. Bakom kulisserna fortsätter ett hästjobb med att kolla igenom samlingar, undersöka, organisera och katalogisera föremål. Med tanke på att det finns runt 35 000 föremål bara i den kulturhistoriska delen tar det sin tid.

– Museet har en inre värld och ett bakgrundsjobb som egentligen är själva kärnan. Den har pågått för fullt och kanske ännu mer nu då under covid, säger Elinor Karlsson som är chef för Falbygdens museum.

Det var under sådant arbete som fyndet gjordes. En pulpet, ett äldre skrivbord, som lämnats in för länge sedan saknade helt information om var den kom ifrån och exakt när den lämnats in.

– En kollega lyckades på något sätt få upp lådan som var låst. I den lådan låg det lite blandade papper och hon ropade på mig, säger Chatrine Ljungqvist som är antikvarie.

Det är inget musealt föremål och inte det som skänktes till museet, så det här är något som vi kan återbörda till ägaren

Längst in gjordes ett helt annat fynd, ett guldfynd. Där låg nämligen ett guldarmband och väntade.

– Det låg längst in i lådan bland de här pappren. Vem vet vad som har hänt. Kanske nyckeln har tappats bort. Men ingen har på 60 år dragit ut den där lådan och plockat bland det här, säger Chatrine Ljungqvist.

Från början visste de inte ens vem som hade gett pulpeten till museet. Men i lådan fanns en bilförsäkring från 1958 med namnet Zelof Larsson på. Namnet återkom i handlingar och man kunde med ganska stor säkerhet säga att det var han som var den senaste ägaren.

Zelof Larsson var en profil i bygden som bland annat anordnade Odenmässorna som lockade tusentals människor till Odenhallen, men även personen som låg bakom de populära Snövitsarrangemangen där en flicka mellan 10 och 15 år valdes till att bli Snövit och fick åka igenom staden i en kortege på skyltsöndagen under 39 år. Arrangörer till det var Falköpings Köpmannaförening och Falköpings Tidning.

Men eftersom Zelof gick bort 1995 blev det ett detektivarbete för att hitta vem som egentligen hade rätt till fyndet. Fanns det några ättlingar till Zelof som kunde ta emot guldarmbandet?

– Det är inget musealt föremål och inte det som skänktes till museet, så det här är något som vi kan återbörda till ägaren, säger Elinor Karlsson.

Lena Persson som jobbar på museet släktforskar en hel del och hon började nysta upp och se om det fanns någon levande familjemedlem.

– Men från den informationen som Lena fick fram så såg vi inte någon efter honom. Så hon började söka parallellt och fick fram en släkting via en bror till honom, säger Chatrine Ljungqvist.

Det är så roligt att återge det till en släkting. Det är roligt att vi lyckades

Chatrine Ljungqvist tog kontakt med släktingen som kunde leda henne till en dotter till Zelof. Hon fick en mejladress och tog kontakt för att berätta om fyndet.

– Hon blev väldigt glad. Det visade sig att hon för längesedan har flyttat till Grekland. Men hon läser Falköpings Tidning på nätet och kommer hem emellanåt, säger Chatrine Ljungqvist.

Nu väntar museet bara på att dottern ska kunna ta sig till hemtrakten igen för att överlämna guldarmbandet.

– Ett guldarmband som förkommit en gång i tiden för någon... Det måste man ha letat efter tänker jag. De måste ha sörjt det, men inte kommit på att det har legat i den här pulpeten. Den kanske har varit borta länge, långt innan pulpeten lämnats in, men det vet vi inte. Det är så roligt att återge det till en släkting. Det är roligt att vi lyckades, säger Elinor Karlsson.

