Gunilla fick ädlaste medaljen - kungligt belönad efter 22 års humanitärt arbete: ”Det har varit underbara år”

Många av Röda korsets frivilligarbetare hade samlats på Mössebergsgården för att vara med när en trogen medarbetare belönades med den finaste utmärkelse man kan få inom Röda korset, Hans Majestät Konungens förtjänstmedalj i guld som ett erkännande för värdefulla insatser inom Svenska Röda korset.

Gunilla Rogestedt, med guldmedaljen i kavajslaget och diplomet i hand, tyckte det kändes lite som examen. Kollegan Inger Olausson hade sammanställt en tillbakablick på Gunillas arbete inom Kupan som hon redogjorde för innan blommor, diplom och medalj överlämnades.

Gunilla Rogestedts 22 år långa karriär inom den lokala hjälporganisationen började i slutet på 1990-talet.

– Jag har alltid varit intresserad av Röda korset och dess arbete. När jag slutade i skolans värld hade jag goda vänner som jobbade mycket med Röda korset och på så sätt ramlade jag in, berättar hon.

Det blev att hon tillsammans med många andra var med om att starta Kupan, som sedan 21 år tillbaka ligger i Haglunds gamla fabrik, där det idag mest är bostäder. Kupan är en second hand-butik med allt från kläder till möbler, böcker och husgeråd. Hon fick det övergripande ansvaret för hela verksamheten och har de senaste åren också haft posten som ordförande i styrelsen för Falköpingskretsen.

Det har varit minnesrika år där möten med människor, från Falköping men också andra kulturer, har gjort starkt intryck hos henne.

År 2015 kom många flyktingar till Sverige och Falköping.

– Det kom så många att alla fick inte plats i det ordinarie systemet så vi startade en ”skola” om man får kalla det så, för dem som snabbt ville komma in i det svenska samhället. Tre rödakorsare, gamla lärare allihopa, tog sig an dem och lärde dem läsa och skriva på svenska.

Under en period var också frivilliga på Lärcenter där de pratade med de nyanlända och man har också tagit sig an personer som anvisats av kommunen och som behövt olika former av stöttning.

Mötena har lärt henne ödmjukhet inför människors livsöden. I kollegorna har hon dessutom fått många nya vänner och bekantskaper, som hon är tacksam för.

– Det har varit en fantastisk grupp av rödakorsare genom åren som kommer in dagligen och hjälper.

Gunilla Rogestedt fortsätter med sitt frivilligarbete på Kupan men utan något specifikt uppdrag.

– Det känns mycket bra att bli uppmärksammad efter allt jobb. Jag känner inget vemod att lämna ansvarsrollen, någon gång måste man bryta.