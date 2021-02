Helt Jepsen om kollisionen som tvingade Håkansson till sjukhus: ”När jag såg hans reaktion kändes det inte bra”

En skada kommer sällan ensam brukar man säga och det talesättet stämmer verkligen in på HK Malmö just nu. Efter att ha fått målvakten Anton Hellberg skadad efter ett skott i ansiktet i derbyt mot Ystad för en vecka sedan och även Dan Beutler skadad kallade Malmö in snart 40-åriga Torbjörn Jacobsson till matchen mot IFK Skövde HK.

Tanken var att han skulle vara med som reserv och att Ebbe Håkansson skulle stå matchen. Men efter bara några minuter kommer hemmalagets Matias Helt Jepsen fri mot Håkansson, ramlar över honom och Håkansson måste bäras ut från planen på bår.

– Jag kommer i en hög fart i anfallet men i sista stund väljer jag att inte skjuta. Jag tar en studs och tappar jag balansen lite och ramlar rakt in i målvakten som kommer ut mot mig. Som jag kommer ihåg så står han på ett ben för att han tror att jag skjuter och då ramlar jag in i benet han står på, säger Helt Jepsen om situationen efter matchen.

Omedelbart efter smällen tog sig Håkansson för knäet och kunde inte ställa sig upp för egen maskin. Istället fick han bäras ut på bår och åkte sedan vidare till Skaraborgs sjukhus i Skövde.

– När jag såg hans reaktion och såg att det inte såg bra ut med knät så jag trodde att det var korsbandet. Då kändes det olustigt eftersom att jag vet att det är en allvarlig skada. Men jag pratade med några ledare i Malmö efter matchen nu och de trodde att bara var ett ledband och att han skulle vara borta i några veckor istället för ett år.

Och extra oturligt att det var just Malmö som saknar flera målvakter redan?

– Ja, det är typsikt när de redan har skador på den position och det är synd om Malmö så klart. Jag hade verkligen ingen ond avsikt utan det är en tråkig olyckshändelse. Sen känns det ändå väldigt trist att jag var den som skadade honom.

Istället fick Torbjörn Jacobsson då chansen mellan stolparna. Och trots att han inte gjorde fler än fem räddningar i matchen sattes han inte riktigt på några större prov.

– Malmö har ett av seriens bästa försvar så vi får slita väldigt mycket för att göra mål. Visst, vi vinner inte matchen men jag tycker att det här var den bästa matchen vi gjort sedan jul. Det var två riktigt bra lag som möttes därute och ett kryss känns nog okej både för oss och för Malmö efter det här.