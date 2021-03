Hennes faster fick covid efter att ha flyttat till korttidsboendet: ”Har bara väntat på att hon skulle bli smittad”

FT har tidigare kunnat berätta om ett fall där en äldre man hade flyttat in på korttidsboendet Trädgårdsgatan, utan att anhöriga fick veta att det fanns covidsmitta där. Detta framkom först när hans dotter kontaktade boendet för att höra efter hur hon skulle kunna lämna saker till pappan.

Likadant var det för Maria och övriga anhöriga till hennes faster.

– När jag skulle lämna in grejer såg jag skylten om covidsmitta, säger Maria.

När hon kontaktade boendet fick hon veta att det hade funnits covidsmitta där sedan i januari månad.

Marias faster, som tillhör gruppen äldre äldre, hade vårdats på sjukhus och bedömdes inte kunna klara sig själv i sitt eget hem.

Maria berättar att i samband med att fastern lämnade sjukhuset togs ett covidtest, som var negativt. Skaraborgs sjukhus bekräftar för tidningen att det är rutin att covidtesta alla patienter som ska flyttas vidare från sjukhuset till korttidsboende.

Efter några dagar på korttidsboendet togs ytterligare ett test, i enlighet med de regionala rutinerna för smittspårning och screening. Det testet var negativt. Fastern har hela tiden varit isolerad på sitt rum på korttidsboendet, utan kontakt med de andra som bor där.

– Hon kan inte gå själv.

Ändå visade ett provsvar fredagen den 19 februari att fastern då hade covid-19, enligt Maria. Det dröjde dock till måndagen innan Maria fick veta att hennes faster hade covid-19.

– Vår tolkning är att hon har fått det när hon var där. Vi har i ärlighetens namn bara väntat på att hon skulle bli smittad, säger Maria.

När Marias faster testades positivt för covid-19 hade hon redan, sedan hon flyttade in på boendet, hunnit få en första vaccination mot covid och hon uppvisade inga symptom. När Maria ifrågasatte varför de anhöriga inte hade fått veta om att fastern var smittad berättar hon att hon som förklaring fick höra att det hade varit mycket att göra och att man inte ville oroa i onödan.

– Jag har all förståelse för att de har jättemycket att göra, säger Maria, som ändå hade velat få kännedom om testresultatet.

Nu fick hon kännedom om det positiva covidtestet först när hon ringde i ett annat ärende på måndagen.

Enhetschefen på korttidsboendet hänvisar frågor till Falköpings kommuns socialchef Magnus Schedin. Enligt honom ska det inte dröja innan anhöriga får information om hälsotillståndet för personer inom kommunens äldreomsorg.

– Under förutsättning att den enskilde samtyckt till att information om sitt hälsotillstånd lämnas vidare så ska detta ske utan dröjsmål, meddelar Magnus Schedin, som dock inte kan uttala sig om enskilda fall.

Att hänvisa till att det har varit mycket att göra eller att man inte vill oroa i onödan är inte ett arbetssätt som ska tillämpas i kommunen, enligt Magnus Schedin.

Han meddelar också att alla personer som har bott på korttidsboendet Trädgårdsgatan har hållits isolerade från varandra sedan januari, då den första personen konstaterades smittad på det boendet. Det tillämpas fortfarande.

När det gäller hur riskbedömningen görs inför att flytta en gammal människa från sjukhus till ett korttidsboende där det finns konstaterad covidsmitta hänvisar Falköpings socialchef Magnus Schedin till Västra Götalandsregionens dokument med regionala rutiner för screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg.

Han skriver: ”Det är oerhört viktigt att vi följer dessa rutiner samt rutiner runt att bedriva vård isolerat samt användning av skyddsutrustning vid både konstaterade och misstänkta fall. Den enskilde kan vid erbjudande om plats på ett särskilt boende välja att tacka nej till att flytta in och ha kvar sitt beslut och därmed välja att flytta in senare. Man ska dock ha klart för sig att det handlar om personer med stora behov av stöd och det är inte säkert att de känner sig trygga med att hjälpen ska fortsätta utföras i hemmet. Då måste vi göra allt som står i vår makt för att bedriva vården så säkert som möjligt och det gör vi genom att hålla strikt på alla de rutiner som finns upprättade just för att försöka minimera smittspridningen.”

Marias faster blev lyckligtvis inte sjuk av covidsmittan och är nu friskförklarad. Maria tryckte på för att få sin faster vaccinerad. Att fastern hade hunnit få en första vaccinationsspruta kan ha bidragit till att hon inte blev sjuk.

– Hon har ju inte utvecklat symptom. Men det är klart att utgången kunde ha varit en helt annan. Hon kunde lika gärna ha utvecklat detta och dött av det här.

Enligt siffror som uppdaterades i tisdags kväll finns det inte längre några covidsmittade på korttidsboendet Trädgårdsgatan och inte heller inom övrig kommunal äldreomsorg i Falköping.

Läs också: Socialchefen om smittan på boendet: ”Vi håller stenhårt på rutiner”

Oro när pappan kom från sjukhus till boende med covidsmitta: ”Man vill veta om det finns smittspridning”