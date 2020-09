Hjälpsändning på gång till barnhem i Polen: "Finns fortfarande möjlighet att bidra"

Svårigheterna att åka utanför landet med de förnödenheter som barnhemmen har ett behov av har inte varit möjligt på grund av risken för smittspridning i samband med resor.

Med hjälp av en returtrailer får han till en kostnad på 6000-7000 kronor hjälp att frakta ner förnödenheter som han samlar ihop just nu, till barnhemmet i Gyzisko, eftersom han själv inte kan åka ner för tillfället.

Efter uppehållet fattas det mycket material och prästen vädjar till tidaholmarna att donera förnödenheter som de inte längre har ett behov av:

– Snart skickar vi ner de saker vi har samlat på oss under året. Vi söker dock mer saker, barnvagnar, leksaker, pussel, kläder och pedagogiskt material är oerhört välkommet. Vi har även kronisk brist på pengar, vi får lite varje år från kyrkan, men frivilliga donationer är tacksamt, säger Bengt-Åke Öhgren.

Den sista dagen han har möjlighet att ta emot material är den 2 oktober.

Att han började hjälpa till med barnhemmen var en slump - en resa med några vänner för att kolla in en hästauktion i landet 1982 var början på ett livslångt solidariskt samarbete med nunnorna på barnhemmen.

Resan ledde till ett livsavgörande samtal från den numera avlidne pressfotografen Wlodek Polanski. Han undrade om Bengt-Åke kunde ta med förnödenheter till ett barnhem i Otwock som låg i närheten av auktionen.

Väl på plats möttes han av ett barnhem i förfall. Berörd bestämde han sig att hjälpa till att bygga upp barnhemmet på nytt. Tillsammans med några vänner samlade han ihop två miljoner för att bygga upp barnhemmet i Otwock.

– En av mina bästa vänner är nunna och var med under andra världskriget. Hon var med under hela uppbyggnadsarbetet. Hon är idag 100 år gammal och vi försöker träffa varandra årligen. Hon är en av mina största hjältinnor och hjälpte till att rädda barn under kriget. Hon bor också idag på barnhemmet, berättar Bengt-Åke.

Därefter tog nunnorna på barnhemmet helt över verksamheten. Bengt-Åke hjälper dock fortfarande till ekonomiskt, genom exempelvis lotterier i samband med sina föreläsningar. Pengar som sedan går till att stötta nunnornas verksamhet.

Man hjälper till på tre olika barnhem i Polen. Barnhemmet Otwock, barnhemmet i Laski, barnhemmet i Jasna gora.

– Vi stöttar bland annat en verksamhet i södra Polen. Och en utanför Warsawa, i Laski, där vi stöttar ett barnhem med blinda barn upp till 18 år. Nunnorna är utbildade experter och jobbar med dövblinda barn, nämner Bengt-Åke.

Grundtanken med barnhemmen är att barnen ska adopteras in i polska familjer. Något som inte alltid fungerar, på grund av ekonomiska svängningar. Nunnorna har dock mycket goda kontakter och relationer med myndigheter och har väldigt stor respekt.

– Barnen på barnhemmen får god hjälp av nunnorna med träningslägenheter och att söka jobb. Man behandlar barnen som familjemedlemmar.

Till jul finns förhoppningen att han själv med en mindre transport återigen kunna åka ner till barnhemmen.