Inga larm om ökad tonårssmitta - än: ”Men tåget går varje dag mellan Falköping och Göteborg”

Så fort en elev på förskola, grundskola eller Ållebergsgymnasiet fått ett positivt covidtest har barn- och utbildningsförvaltningen i Falköping i uppdrag att genomföra en smittspårning. Vilka elever och andra har den positivt konstaterade varit i kontakt med?

– Om eleven varit närmare än två och en halv meter till andra, skickas en lapp till deras vårdnadshavare för att de ska kunna ha extra uppmärksamhet, berättar förvaltningschefen Karina Bronell.

Den rutinen gör att förvaltningen har en klar uppfattning om coronasituationen, och mer kommer. Förvaltningen har nu också fått Smittskyddsmyndighetens uppdrag att spåra även de privata skolorna i Falköping.

Varje onsdag sammanställs en rapport, och för innevarande vecka har få fall registrerats inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

– Inom förskola och grundskola kan antalet konstaterade fall räknas på ena handens fingrar. Det samma gäller Ållebergsgymnasiet.

Det gör att Karina Bronell inte känner igen sig i de larmsignaler som nu går ut från Västra Götalandsregionen om en kraftig ökande smittspridning i åldrarna 10-19. Under vecka 8 konstaterades 5 964 nya fall av covid i regionen – en ökning med 25 procent. Mest ökar smittan i åldersgruppen 10–19 år, där ökningen är på 57 procent.

Störst är ökningen i Göteborg och kranskommuner, men en ökad smittspridning kan ses i hela regionen.

– Västra Götalandsregionen är ju stor och vi ser inte alls den bilden just nu, kommenterar Bronell som samtidigt konstaterar att det är svårt att planera under en pandemi.

– Tåget går varje dag mellan Falköping och Göteborg, smittan rör sig snabbt.

Ett oaktsamt sportlovsfirande i bland annat fjällen har beskrivits som en av förklaringarna till att Sverige nu befaras stå inför en tredje coronavåg. Effekten i Falköping är svårare att se, eftersom de elever som insjuknade under ledigheten smittspåras via den vårdcentral där prov lämnats in. De oaktsamma syns därför inte i kommunens statistik.

Efter sportlovet var Falköping mycket snabba med att följa smittskyddsrekomendationen att införa distansundervisning på alla högstadieskolor och Ållebergsgymnasiet. Karina Bronell utesluter inte fler snabba ryck utifrån hur smittan utvecklas.

– Jag tror vi får uppleva en ryckig period framöver. Det kanske tar några veckor, det har det gjort tidigare, men även vi står inför en tredje våg. Vi kan stå inför nya beslut kanske redan på måndag.