Insändare: ”Det var inte förrän jag fick mina kursbetyg som jag insåg hur mycket hemstudierna hade förstört för mig”

Jag är en elev som går andra året på teknikprogrammet i Falköping. Jag har precis som alla andra gymnasieelever haft hemstudier under vår-och höstterminen 2020. Till en början tyckte jag det var väldigt skönt att inte behöva gå upp lika tidigt som jag behövde göra under närundervisningen och jag kände att jag fortfarande kunde hålla samma tempo som förut. Men bara efter några veckor så började det bli allt mer krävande att studera hemifrån.

Jag kände hur jag sakta men säkert började halka efter i respektive kurser. Mina klasskamrater upplevde samma sak, lägre motivation och disciplin gjorde det mycket svårare att koncentrera sig på lektionerna. Det i sin tur resulterade i att vi fick sämre provresultat. Det var inte förrän jag fick mina kursbetyg som jag insåg hur mycket hemstudierna hade förstört för mig, vilket jag fick ångest över.

När det var dags för sommarlov väntade jag och mina klasskamrater på hösten då vi såg det som en chans till en nystart för att tag i skolan igen. Tyvärr började även denna termin med hemstudier och precis som förra terminen sänktes betygen märkvärt.

De misslyckade resultaten verkar antyda på fler än en nämnare. Både jag, elever, lärare och föräldrar tror att en av de bidragande faktorerna kan vara att när ens miljö är densamma där man studerar som där man lever sitt vardagliga liv, upplevs det som att man är kvar i skolan även när skoldagen är slut, eller tvärtom att man aldrig egentligen har skola utan man bara sitter hemma. Det sistnämnda har blivit fallet för mig och mina klasskamrater.

Jag är är nog inte ensam om att vara orolig över min framtid. Det känns som att jag inte har alls lika bra förutsättningar som de teknister i de föregående och kommande årskullarna. Jag vet just nu inte vad jag ska ta mig till och jag hoppas att skolan kan ordna så att vi också får samma förutsättningar och blir lika konkurrenskraftiga när det gäller för oss att läsa vidare eller komma in på arbetsmarknaden. Just nu behöver gymnasieeleverna all hjälp de kan få om de ska nå upp till sina och samhällets mål.

Oroliga elever från TE19a