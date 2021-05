Insändare: ”Förtjänar verkligen politikernas engagemang att hånas?”

Efter att ha läst diverse hånfulla tillmälen mot våra politiker på sociala medier kan jag inte låta bli att reagera. Vad innebär det egentligen att syssla med kommunpolitik?

Jag ska försöka ge en del av svaret här.

Det är få politiker som kan leva på att vara politiker. Man har arvoden för de möten man deltar i men de utgör ofta mindre än hälften av den tid som går åt.

Låt oss ta ett möte i byggnadsnämnden som ett bra exempel på vad som krävs. Inför mötet har man en mängd material att läsa in sig på, allt ifrån tjänsteutlåtanden till rapporter. I fråga om ett komplext ärende som Platåskolan är det så mycket material att det tar flera dagar för den som är ny i nämnden att läsa in sig på det. I andra ärenden är flersidiga rapporter ingen ovanlighet. Man läser in detta på sin fritid.

För den som är ny som förtroendevald är inlärningskurvan mycket brant. Det handlar också om ämnen som ofta är helt nya för politikern, för du tror väl ändå inte att varenda politiker i byggnadsnämnden är utbildad arkitekt, att politikerna i socialnämnden är socionomer eller politikerna i Tekniska nämnden ingenjörer?

Det fungerar inte så. Politiker är valda av sina väljare som just politiker, inte anställda för sina CV:n. Det finns få f ö som är utbildade i så många discipliner som alla de som ofta ingår i en enskild punkt på en nämnds dagordning.

Utöver detta ska politikern också driva sitt partis politik vilket innebär en rad internutbildningar som politikern oftast får bekosta själv samt gruppmöten med sin lokala partigrupp och nej, man har inte betalt för dessa heller.

Det är som bekant just olika åsikter som är förutsättningen för demokratin, inte en enda. Våra politiker förtjänar inte ditt förakt – de förtjänar ditt stöd och din respekt.

Det är lätt att sitta bakom en skärm och håna politiker vars enda ”brott” är att de vill sina medmänniskor väl. Förtjänar verkligen ett sådant engagemang att hånas!? Visst, det blir tuffa diskussioner ibland, det hör till. I dagens läge får man dessutom räkna med näthat, polarisering, bli utsatt för maktspråk och förminskanden. En del blir rentav utsatta för hot och även våld.

Ändå fortsätter de och ibland kan man undra varför ens någon vill ge sig in i något så otacksamt som att vara politiker. Förklaringen är faktiskt rätt enkel. De har förstått att de tjänar något som är så mycket större och så mycket viktigare än de själva.

I Falköping har vi en majoritet som består av M, C, L, KD, V och MP. Deras politiker är värda allt beröm för att de kan samarbeta trots sina olikheter. I Falköping har vi även en opposition som består av S och SD. De är också värda allt beröm för tack vare deras politiker fungerar demokration. Alltså för att vi har olika åsikter och att dessa också hörs.

Tänk på det nästa gång du frestas ge efter för politikerförakt när du sitter vid ditt tangentbord.

Jan Erikson, KD