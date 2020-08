Insändare: Skamligt och ologiskt att låta second hand-butiker betala för återvinning

Apropå artikeln "Därför får second hand-butiker inte slänga gratis" i tidningen den 13:e augusti.

I sammanfattning: Verksamheten på återvinningscentralerna finansieras av hushållens avgifter för sophämtning... Second hand-butikerna ska framgent, som alla andra företag, också betala för att slänga saker... AÖS är politiskt styrd och har fått besparingskrav på sig... m.m.

När man läst (bort)förklaringarna för det aktuella beslutet frågar man sig, om våra politiker har tappat allt sinne för verkligheten. Våra skattepengar hanteras inte alltid så föredömligt (fadäsen med Falköpings biogasanläggning har inte med detta att göra), men att pådyvla ideella organisationer, vars arbete sker i humanitetens tecken och som därför inte får dra av moms, det är att gå över gränsen. Det är skam!

Hushållen betalar för återvinningen. Det är inget annat än hushållens "avfall" som second hand-butikerna slänger - efter att ha behållit det som går att använda. Det kvarblivna fraktas till återvinning. Hushållens avfallsmängd har alltså minskat betydligt (!) när second hand-butikerna lämnar resten till återvinningscentralen. Ergo: De bestraffas ekonomiskt för att ha minskat avfallsmängden som hushållen redan har betalat för. 1600 kronor per ton - och inte ens momsen får dras!

Hör ni, ansvariga politiker: Tänk om i detta ologiska, orättvisa och snudd på idiotiska beslut! All ideellt arbetande personal och många hushåll, som i bästa avsikt lämnar kläder och annat till second hand-butikerna, skulle få respekt för ert arbete. Bra att ni vill spara, men hushållen betalar för återvinningscentralerna och den nya pålagan, vill jag påstå, strider inte bara mot all logik utan även mot god smak.

Georg Flessa