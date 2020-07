Insändare: Spontancruising – Ranten som lekplats för bilburna

För andra gången i sommar fick vi uppleva spontancruising på Ranten i Falköping. Med ljudnivåer över anständighetens gräns och urinerande ölstinna gubbar i keps i våra trädgårdar, fick vi åter se Ranten förvandlas till lekplats för människor utan gränser för vad som är anständigt och hänsynsfullt. Det är vår bostadsmiljö ni ockuperar för ert höga nöjes skull och ni tycks tro att man kan bära sig åt hur som helst. Polisen lyste med sin frånvaro liksom kommunen som inte agerade för att upprätthålla ordningsstadgan.

Att man tar sig rätten att genomföra en cruising på allmän plats utan tillstånd, skulle naturligtvis föranleda att den avbryts av polismyndigheten. Vad man gjorde var att i stället stänga av Sankt Olofsgatan vilket medförde att all trafik styrdes till Ranten och Järnvägsgatan. 50 bilar eller fler, utan avgasrening, mitt i det största bostadsområdet i Falköping förorsakade avgaser in i lägenheter och ljudnivåer som översteg all sans och förstånd. Vi har nog av intensiv trafik till vardags.

Det är förbjudet i lag att röka utanför entréer, uteserveringar och till del allmänna platser men det tycks vara tillåtet att med orenade avgasstinkande bilar köra i sakta mak en meter från matgäster och butiksentréer. Ingen tycks reagera varken från kommun, MÖS eller polis. Anmärkningsvärt. Återigen får vi bevittna att Ranten är satt på undantag när det gäller regler och anständighet.

Dotorpsgatan och Storgatan i centrum är avstängd för trafik för att man under sommaren skall ha lekplats på gator och trottoarer. På Ranten får vi hålla tillgodo med intensiv trafik och lekplats för bilburna och handelsplats för narkotika.

Återigen – detta måste få ett slut. Stäng av Ranten för trafik från 23.00.

Rantenbo