Insändare: Svar till ”Föräldrar till gymnasieelever”

För det första skulle lärare som är sjuka inte bedriva någon undervisning alls. Detta har hänt i bland annat Storstockholm, där periodvis 40% av lärarna varit sjukskrivna med utebliven undervisning som följd.

För det andra skulle de föra smittan vidare till vemhelst de träffar. Många människor som träffas ger större smittspridning och förr eller senare får någon – inte nödvändigtvis elev eller lärare - betala ett högt pris. Undrar vad hen heter.

Om smittan sprids bland lärare får eleverna alltså i värsta fall döda släktingar, vänner och grannar i stället för undervisning.

Att elever inte skulle vara välkomna i skolan är givetvis fel. Men vissa saker hör inte hemma i skolan, till exempel droger och vapen. Detta är till för att skydda alla som vistas i skolan. Att föra samma resonemang om ett virus känns helt naturligt (nej, alla elever stannar inte hemma vid symptom, dessutom kan inte symptomfri smitta uteslutas).

Insändare: Vi har förstått att eleverna inte är välkomna

Det blir mer påtagligt när det handlar om vapen eller knark, men sedan över hundra år vet vi att det finns små, små osynliga organismer som man blir sjuk av. Skillnaden mellan synliga och osynliga föremål kanske är avgörande för hur reptilhjärnan reagerar, men låt oss föra debatten på en mer utvecklad nivå. Virus syns inte. Men de finns.

Smittar det i skolan, då? Jag tänker inte ge mig in i den diskussionen, utan bara påpeka att så sent som 2017 publicerades en studie som visar att digerdöden inte bara spreds av råttor, utan även av människor. I det ljuset bör försiktighet iakttagas under en pandemi som bara är drygt ett år, vilket också smittskyddet rekommenderar.

Vissa elever kan fara illa av distansundervisning, ibland för att de inte känner sig välkomna hemma. Varför det skulle vara en olägenhet att ens barn är hemma vet bara var och en.

Jag är övertygad om att mina elever inte identifierar sig med viruset, utan kan skilja på att jag gärna vill träffa dem, men mycket ogärna vill medverka till smittspridning. I så fall är jag glad över att deras insiktsfullhet är större än hos ”Föräldrar till gymnasieelever”.

Ovanstående är mina privata tankar och åsikter.

Anders Karlsson, samhällsmedborgare med ansvar, samt gymnasielärare