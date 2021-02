Intäkterna rasade med smittan – men det blev inte så illa som befarat

Inställt var ordet för 2020.

Pandemin gjorde att kultur- och fritidsförvaltningen blåste av en rad arrangemang, som föreläsningar, nationaldagsfirande, Valborgsfirande och barnteater. Skolorna var stängda för besök utifrån, och klasser kunde inte besöka verksamheter som bad, bibliotek eller museet.

Göran Gynnemo (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, anser att förvaltningen gjort ett bra jobb utifrån förutsättningarna.

– De har ställt om och hittat nya sätt att aktivera människor. Man har inte nått lika många som annars, men det gjordes väldigt bra saker.

Göran Gynnemo konstaterar att biblioteket hållit öppet, med undantag för en kort period sedan regeringen meddelat nya pandemirestriktioner dagarna före jul. Men stängningen som rekommenderades bröt mot bibliotekslagen.

– Vi har lite nedkortade öppettider men försöker köra en öppen linje för biblioteken. De spelar en viktig roll, och fyller en social funktion, särskilt för människor som är ensamma.

Under våren ställdes skolbesöken på Ekehagens forntidsby in. Under sommaren repade sig besöksfrekvensen när människor turistade i närområdet, men de stora publikdragande evenemangen på Ekehagen blåstes av. Baden hölls stängda, och idrottshallar stod tomma och outhyrda.

Totalt tappade nämnden fyra miljoner i intäkter.

Det balanserades bland annat av att nämnden fick statsbidrag för att stärka biblioteket och hålla Kulturkvadraten vid Storgatan öppen längre än planerat. En del internhyror betalades tillbaka när energikostnaderna blev lägre.

Så höstens prognos att nämnden skulle få ett underskott på mellan 2,5 och tre miljoner var för pessimistisk. Nämnden missar budgeten, som låg på 66,7 miljoner, med strax över 1,1 miljon kronor.