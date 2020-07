Intim och unik spelning med Louise Hoffman på Vilhelmsro Gårdskafé: ”Jag tror att vi kan komma att få vänja oss vid det här formatet”

Louise Hoffstens spelning är den första i en rad framträdanden som kommer att hållas på Vilhelmsro Gårdscafé under sommaren och hösten. Under torsdagen var hon i Falköping för att bjuda på ett axplock ur sin långa karriär.

Hon är uppvuxen i Linköping och debuterade som solosångare med albumet ”Genom eld och vatten”, och var under 2018 en av medlemmarna i programmet ”Så mycket bättre” och har tidigare även medverkat i ”Stjärnorna på slottet”.

Andra gäster som kommer att hålla spelningar på Vilhelmsro Gårdscafé under de kommande månaderna är Roberts Wells, Solala, Moneybrother, Valle Baroque, Rickard Söderberg, Tommy Nilsson, Rigmor Gustavsson och Dynamitarderna. Spelningarna som arrangeras kommer att bestå ev ett intimt och litet framträdande för en mindre skara i linje med de rådande restriktionerna.

– Det här blir ju en helt annan upplevelse när man kommer så nära inpå en artist. Det är första gången vi testar på det här formatet för att anpassa oss till det rådande läget, säger Mona Lindén.

Hon tror att det kan komma att ta längre tid att komma tillbaka till det normala än vad människor tidigare har tänkt sig.

– Jag har hela tiden tänkt att det gäller för några månader, men nu börjar jag i själva verket att tro att vi kommer att ha det såhär i några år framöver. Vi får anpassa oss och tänka kreativt och vänja oss vid ett annat format än vad vi är vana vid.

Mona och Ulf Lindén har drivit Vilhelmsro Gårdscafé sedan 2012 och är inte oroliga över att människor skulle komma att röra sig i området utanför kafét och försöka att ta sig in under spelningarna och att på det sättet riskera att restriktionerna inte följs.

– Människor brukar respektera att hålla avstånd och vi har gott om plats och sedan litar vi på att alla människor har ett eget omdöme, men jag tycker att vi har haft öppet nu ett tag och det har fungerat bra, säger Ulf Lindén.

Trycket på att få köpa någon av de 45 biljetterna var hårt.

– Biljetterna tog slut väldigt fort, det är många som har frågat efteråt, men vi kan ju inte sälja några fler. Vi kommer att hålla det under 50, vi måste hålla det under 50, och musikerna också räknas in i antalet.

Konserterna sker också inomhus så värdet kommer inte ha någon större betydelse i sammanhanget.

– Det är en väldigt nära atmosfär och det ger verkligen en chans för publiken att uppleva en artist på nära håll.

Ulf Lindén har själv lyssnat mycket på alla de artister som kommer att framträda under sommaren och hösten.

– Jag har lyssnat en hel del på Louise Hoffsten, men ännu mera när hon slog igenom, sedan återkommer det lite då och då att man lyssnar på henne i olika sammanhang. Hon är ju en väldigt mångsidig artist. Hon har gjort det mesta från visa till tung rock.

Att det är exklusivt med en sån liten publik anser Ulf Lindén är roligt, men att det är heller inte helt nytt för Vilhelmsro Gårdscafé.

– Vi har inte gjort någon spelning med begränsningarna som gäller i och med corona innan, men tidigare har vi haft 90 personer på spelningar här - så det har ändå varit det lilla formatet som vi använt oss av.

Han har självklart också en favoritlåt ur torsdagens huvudpersons repertoar

– ”Let the best man win”, är bra tycker jag, en klar favorit ur den genren.