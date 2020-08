Janogy i exklusiv intervju: ”Har fått tillbaka känslan och glädjen för fotboll”

Det var under våren som det blev tyst om Falköpingstjejen Madelen Janogy, vilket i och för sig inte var så konstigt då tyska ligan, där hon hade kontrakt med toppklubben Wolfsburg, stängdes ner på grund av coronapandemin.

Men när det sedan var dags för ligan att starta igång (i början av juni), då kom beskedet att Madelen Janogy hade tagit en paus från fotbollen på grund av sömnproblem och psykisk ohälsa.

En månad senare, i början av juli, kom nästa besked och det var att Falköpingstjejen hade beslutat sig för att lämna den tyska toppklubben – utan att ha gjort ett enda framträdande där.

”Jag är ledsen över att lämna Wolfsburg, men som läget är nu så är det här det rätta för mig personligen att göra. Jag är väldigt tacksam över all support jag har fått från klubben. Wolfsburg har varit väldigt bra mot mig och tagit situationen på allvar, och det visar vilken bra och professionell klubb det är. Jag önskar klubben all lycka och vill tacka spelarna, ledarna och människorna runt klubben för en fin tid”, berättade hon i ett pressmeddelande.

Hemma i Sverige igen har Madelen Janogy såklart blivit uppvaktad av ett antal av våra bästa klubbar. I en artikel som TT publicerade härom dagen uttalade sig hennes agent Maria Karlsson De Cecco om att "Janogy kommer att skriva på för antingen Piteå eller Linköping innan damallsvenskans transferfönster stänger den 11 augusti".

Så blev det också. Under onsdagen kom nyheten om att Madelen Janogy är klar för den klubb som hon så framgångsrikt representerade under säsongerna 2017-2019, alltså Piteå IF DFF.

– Det stämmer och det känns jättebra. Det är för övrigt mycket som känns bra för mig i dagsläget, inte minst det faktum att jag vill spela fotboll igen. Ett tag kände jag ingen glädje över det och det var jobbigt, berättar Madelen för tidningen.

Hon är dock väldigt snabb att påpeka att hon är ytterst medveten om att det är en ganska lång resa hon han framför sig innan han kan vara tillbaka fullt ut.

– Jag vill jämställa det med att komma tillbaka efter en skada av fysisk art. Man får börja träna lite försiktigt och kämpa sig uppåt, men samtidigt inte ha för bråttom. Man får helt enkelt låta det ta den tid det kräver, säger Madelen.

Hon vet dessutom att hon och klubbledningen i Piteå IF DFF talar samma språk när det gäller detta.

– Ja, att få komma tillbaka till Piteå, där jag har haft tre fina säsonger, känns bara bra. Det är en otroligt trygg miljö i föreningen och jag vet att alla kommer att ha förståelse för mig och min situation nu när jag återvänder.

– Jag vet hur allting fungerar i Piteå IF DFF och har många fina vänner där uppe, tillägger hon.

Dessutom får nu Madelen Janogy återknyta bekantskapen med en barndomskompis från Falköping, nämligen Maja Green. som gör sin första säsong med norrlandsklubben.

– Det ska bli oroligt kul att få spela med Maja igen. Vi har växt upp tillsammans, gått i skolan ihop och spelat fotboll med varandra i FKIK. Vi var i kontakt med varandra redan när Maja skulle börja i Piteå, då var det jag som berättade saker för henne och gav henne – som nykomling - lite stöd. Nu blir det lite omvänt, nu är det hon som känns som en extra viktig person för mig när jag ska återvända, förklarar Madelen.

Redan under torsdagen beger sig Madelen Janogy upp till Piteå för att dra igång sitt "nygamla" liv.

– Bland det första jag ska göra är att ha ett rejält snack med tränaren och förhoppningsvis lägger vi upp en bra plan tillsammans. Sedan får jag börja känna mig för lite grann undan för undan.

Hur pass bra känner du dig rent fysiskt för tillfället?

– Alltså, under den period som jag inte har mått så bra, så jag inte haft några krav på mig själv när det gäller träning. Jag har helt enkelt fått nöja mig med att göra det jag jag tyckt varit kul. Så det återstår att se hur min fysiska status är för dagen.

När spelade du en fotbollsmatch senast?

– Det måste ha varit med landslaget i Algarve någon gång i början av mars.

Hur mycket längtar du efter att få springa in på planen för att spela match igen?

– Som jag nyss sa, nu känner jag att jag vill spela fotboll igen och att jag är jättesugen på att försöka hitta tillbaka, men samtidigt måste både jag själv och min omgivning ha förståelse för att den kan komma att ta tid, att det är en resa jag måste göra.

Under torsdagen reser du upp till Piteå, vad kommer att röra sig i ditt huvud då?

– Att det känns så bra att få göra detta och att det är en så superhärlig känsla att vilja spela fotboll igen.