JUST NU: Totalstopp i tågtrafiken efter olycka – person kan ha blivit påkörd

Det var strax innan klockan 19 på söndagen som tågolyckan var framme. Det finns i nuläget misstankar om att en person har blivit påkörd vid Skultorp, men det är inget som är bekräftat.

– Jag har inte så mycket information. Vi kom precis fram till platsen, säger Daniele Coen, räddningschef i beredskap på räddningstjänsten Östra Skaraborg.

På grund av olyckan är det just nu totalstopp mellan Skövde och Stenstorp. Det finns ingen prognos när trafiken kan komma igång igen, enligt Trafikverket.

Fredrik Bergström, stationsbefäl vid Skövdepolisen, meddelar att även polisen är på plats.

– Jag har inga mer uppgifter om händelsen, säger Fredrik Bergström.

FOTNOT: Texten uppdateras.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Stockholm Central, Skövde C, Stockholms Södra, Årstaberg, Älvsjö, Stuvsta, Huddinge, Flemingsberg, Södertälje Syd, Järna, Mölnbo, Gnesta, Flen, Katrineholm C, Vingåker, Hallsberg, Laxå, Gårdsjö, Töreboda, Stenstorp, Falköping C, Floby, Herrljunga, Vårgårda, Alingsås, Västra Bodarne, Norsesund, Floda, Stenkullen, Lerum, Aspedalen, Aspen, Jonsered, Partille, Sävenäs, Göteborg C