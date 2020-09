Klackar inte bara mode utan även en hjälp i vardagen: "Vill inte hamna i frysdisken"

Men en av alla de där regniga och kyliga dagarna i juli försökte jag mig på det där med, ja inte garderobsrensning, men i alla fall en garderobsstädning. Jag, som kvinna av min tid, dokumenterade en del av det på Instagram och då syntes ju en del av mina skor. Många skickade meddelande och frågade exakt hur många …

Jag tror att på bara filmsnuttarna syntes drygt 80 par... Och då var det inte alla. Så räknar med 100 +.

De flesta är dock gjorda för sommaren. Så jag bor ju definitivt i fel land och klimat för den här sortens skofäbless. Särskilt när stora delar av de få dyrbara sommarmånaderna regnar bort och det dessutom pågår en pandemi så att minst fyra par klackar inte fått åka på någon Greklandsresa i år. Suck.

Och på tal om skor, jag sett på en del feministkonton det senaste att klackar kritiseras. Att det punkt slut är en smärtsam och handikappande tingest för kvinnor. Jag håller med om att det i klackskornas begynnelse mest var ett fotdon gjort för kvinnor att sitta still i precis som ”flickkläder” ofta inte är gjorda för lek som ”pojkkläder” är. Flickor ska duktigt sitta still och behaga inte ränna runt eller vara på vift. Men för mig som kort kvinna blir också klackar ett hjälpmedel i vardagen så att jag slipper be om hjälp hela tiden i mataffären för att jag inte når eller trillar i frysdisken.

Vad vissa rakt av bara värderar som något kvinnoförminskande är en annan kvinnas hjälpmedel.

Likaså hjälper det mig att komma upp mer i ögonnivå med män i stället för att bokstavligen ses ned på samt hamna i ett underläge bland både människor och längre kvinnor. Det är inte bara smalast som är norm och ideal i vårat samhälle. Längd är också ett ideal. Så allt är inte så svart eller vitt och kan delas in i bu eller bä, rätt och fel. Vad vissa rakt av bara värderar som något kvinnoförminskande är en annan kvinnas hjälpmedel mot att just inte bli en ”dam i nöd” på Ica.

I en av debatterna kring detta med skor jag gav mig in i så fick jag lite så där snorkigt "hört talas om platåskor?" Nu hade jag inte någonstans skrivit ut vad för klackar jag använder vare sig stilett, kilklack eller platå men hen förutsatte helt enkelt att jag trippade runt på smala klackar. Och fine. Det gör jag ofta. Men platå är likväl en klack så det blir också en värdering och en fördom kring vilken klack kvinnor bär och vilken som är "ok" eller inte. Och jag tror att det blir det här pekpinneriet som många gånger gör att många inte, tragiskt nog, vill kalla sig feminister.

Så kvinna, sätt du på dig dina klackar och låt dig inte trampas på!

Nu är min feministiska övertygelse så rotad och stark i hela mig så jag kommer aldrig att överge den feministiska kampen och kan se bortom just det här attackerandet på en "medsyster" och jag förstår ju allt som oftast också vad baktanken och varifrån tankarna kommer. Men jag tror att det ändå är viktigare att fokusera varför inte kvinnor får ta sig fram till exempel i arbetslivet, olika löner och diskriminering än hur vi tar oss fram över en gata. Så kvinna, sätt du på dig dina klackar och låt dig inte trampas på!