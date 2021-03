Krönika: Det innehållet i postlådan fick pulsen att rusa

Självklart ska man ta lärdom av det som varit och inte ständigt upprepa samma misstag (vilket för övrigt är själva definitionen av dårskap) men jag vidhåller att det är få saker som inte går att förbättra.

Ett lysande undantag är dock hagelbössan som peakade på/i 1920-talets London, allt efter är bara produktionsförenklingar och modenycker, lite gubba-vrång måste jag ju få vara.

Men om jag ska försök mig på lite nutida-nostalgi så vill jag slå ett slag för gamla hederliga kataloger! För visst är/var det något speciellt att få bläddra igenom en ny katalog för första gången!? Vad är nytt? Vilka nya tekniska saker skulle man nu sukta efter eller förfäras över?

Har svårt att få samma drömska pojkblick när någon uppdaterat sin hemsida (hemsida, DET är ett ny-nostalgiskt ord). Nä, det var tider det när det låg en ny katalog i brevlådan. När jag var yngre var det främst Hobbex och Teknikmagasinet som blev rejält ”tummade” och då framförallt sidorna som hade radiostyrda helikoptrar och sidorna med luftvapen. Fanns perioder där jag svårligen kunde se någon meningsfull framtid om jag inte fick en 5-kanals helikopter och ett lyxigt luftgevär från BSA!

Med stigande ålder kom andra/fler intressen. Under en period var intresset för biljud på närmast ohälsosamma nivåer, och då var ”Ljudia- katalogen” i det närmaste ett religiöst dokument. Fanns inte så mycket som en kabelsko som jag inte hade koll på priset på!

Samma sak var det med Volvo-katalogen, som kom varje år med tillbehör och styling. För vem går inte igång på kromade sargar till dörrhandtag, extra voltmätare och svindyr r-sportklädsel!? Det är i och för sig lite knepigt att jag brydde mig om detta då jag under den tiden körde Volkswagen och Opel…

Mitt i skrivandet fick jag precis en flashback tillbaka till Ginza-katalogens glansdagar. Att få sätta tänderna i ett nytt exemplar av den var alltid en höjdare! Och kan ni tänka er, jag kollade precis och de ger fortfarande ut en katalog som går att beställa via hemsidan och via telefon. Fick avbryta skrivandet och beställa direkt, så nu är ett ex på väg till mig!

Så fort den kommit ska jag fylla i en hederlig beställningstalong och skicka in i kuvert. Ett par LP skivor och kanske till och med en bildskiva. Hmm, har jag fått en släng av nostalgi? Tips på motmedel mottages tacksamt!

Apropå nostalgi, rätt säker på att ”Toppjuristen” längtar tillbaka till tiden innan ”metoo”, då det fortfarande var på modet att vara ett praktäckel bara man kommit tillräckligt högt i hierarkin!

God morgon!

Veckans hiss: Dags för sommardäck!

Veckans diss: Dags för sommardäcks-utgifter