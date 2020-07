Krönika: Kommer det gamla gardet lysa allra starkast?

För några veckor sedan, med den för mig lättaste övernattningsväskan någonsin packad begav vi oss till Örebro. Ja jag är mäkta förvånad tillika imponerad över mig själv faktiskt att jag endast packade ned två ombyten och endast det paret skor jag reste i samt lille och store Vuittonen. Ja självklart också Vuittonplånboken då. Men mellanVuittonen fick stanna hemma. Fast nu var det inte denna exceptionellt lätta packningen som var den religiösa upplevelsen då även om den sannerligen var värd minst tre hallelelujas. Nej utan det var den lilla resans själva mål och mening – en Marilyn Monroeutställning. En helt enorm utställning både om kvinnan Norma Jeane Mortenson som sedan blev ikonen och legenden Marilyn Monroe.

Då jag varit smått besatt sedan tidigt nittiotal av henne så var det inget nytt rent faktamässigt för mig men det var ändå en upplevelse att se så välskrivna och respektfulla texter om henne som människa bland så många av hennes tillhörigheter och jag hoppas att kanske mindre insatta besökare fick en djupare bild och kanske kanske eventuella fördomar om henne krossades för somliga. Att de kunde se djupet under det ytliga. Det verkliga under drömfabrikens fasad. Mycket av utställningen bestod av personliga ägodelar från hennes dödsbo som hölls magasinerade i över trettio år efter hennes död och som sedan auktionerades ut och köptes upp av samlare.

Att nu, efter nästan 30 år som Marilynfan faktiskt få se kläder hon burit med svettfläckar kvar, papiljotter med platinablonda strån bevarade och jätteslitna skor. Ja, det fyllde mitt bröst med en ganska så övermäktig känsla måste jag säga. Överväldigande. Nästintill overkligt. För mig var det stort. Det var också slående att faktiskt jämföra denna människa, karriär och kändisskap som tog slut så tragiskt för snart 60 år sedan med dagens kändisar och sociala medier och fifteen minutes of fame. Det tog långt och hårt arbete och sannerligen många motgångar för Marilyn att ens nå stjärnstatus. Men se vilken ännu lysande stjärna hon blev, kanske en av de allra mest fotograferade någonsin och det utan att sprida en enda selfie, instagramkonto eller vlogg. Kanske ligger en del av odödligheten just i att hon inte var tillgänglig hela tiden.

För mig som mode och stilintresserad finns det även garderobsaspekten. Jag tror att många som tänker på Marilyn och kläder kanske ser en fladdrande vit klänning från en scen ur ”The seven year itch” eller den rosa cocktailklänningen från ”Diamonds are a girls best friend” som sedan kopierades av Madonna i en musikvideo på åttiotalet. Rent privat var Marilyns stil och signaturplagg dock snarare capribyxor och en polotröja eller t-shirt. Och det slår mig är inte alla stilikoner just från svunna tider och även det innan vi matades i oändliga flöden vi bara scrollar och scrollar och åter scrollar igenom? Idag finns det megakändisar med miljontals följare men är dom odödliga stjärnor? Kommer det överhuvudtaget om 60 år ens gå att särskilja dagens kändisar eller är det fortfarande det gamla gardet som kommer lysa allra starkast?