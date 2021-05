Krönika: Tröjan som dagligen ska påminna mig om allt Skara HF har gett under säsongen

I en krönika har man rätt att vara lite personlig – och det tänker jag vara.

När jag klev in i Skara Idrottshall söndagen den 16 augusti i fjol, en riktigt het sommardag för övrigt, och såg Skara HF spela träningsmatch mot nykomlingen – och den blivande kvartsfinalmotståndaren – Kristianstad, hade jag aldrig tidigare sett laget spela.

Allt var nytt. Precis allt. Jag kände inte till en spelare, inte en ledare (förutom tränaren Magnus Frisk), inte en funktionär.

Skara vann den här träningsmatchen med 28–23 och jag gillade det jag såg.

Det var den dagen som Skara HF:s resa mot en – tämligen sensationell – SM-semifinal på allvar startade. Jodå, jag vet att försäsongen redan hade pågått ett tag i det skedet, men det var där och då (den 16 augusti) som själva formandet av ett blivande storlag startade.

Ja, jag använde mig just av ordet "storlag". För faktum är att Skara HF har växt ut till ett sådant under säsongen. Laget har utvecklats successivt och undan för undan blivit en maktfaktor inom svensk damhandboll.

Nu använde jag just ännu ett starkt ord, "maktfaktor”. Det skäms jag inte det minsta över. Slutar man – med bred marginal – topp fyra i SHE och därefter går via kvartsfinal för att sedan i semifinal tvinga seriesegrande (!) Skuru IK att plocka fram hela sitt register, då är man en maktfaktor.

I skrivande stund, innan SM-finalspelet har startat, har Skuru IK spelat 30 matcher i grundserie och slutspel. Laget har vunnit 26 av dessa och alltså bara förlorat vid fyra tillfällen.

Två av dessa förluster har Skara HF tillfogat Nackalaget. Och när Skuru har slagit Skara så har det varit med 27–25, 25–24, 25–24 och – för all del – 29–22.

Jag har på senare tid talat med en hel del människor som hejar på Skara HF och som av väldigt väl kända skäl inte har kunnat följa – och stötta – sitt lag på plats i Idrottshallen denna säsong.

Jag kan bara säga att jag lider med dessa människor, ja förstås alla Skara HF-supporters. Visst, det har gått att följa alla matcherna via C More, men det är inte samma sak som att vara på plats.

Fråga mig, jag vet. Inför årets säsong hade jag aldrig tidigare sett en SHE-match live, men det har jag nu. Flera stycken dessutom. Både i Skara och i Skövde, ska tilläggas. Och jag är helt tagen, förvisso har jag haft turen att komma in i den här världen en säsong som har bjudit på så många godbitar (både när det gäller sport av högsta klass samt superdramatik), men det är inte svårt att förstå att SHE är synonymt med tjejidrott på allra högsta nivå här i Sverige.

Skara HF har verkligen fångat mitt intresse, inget snack om det. Och då menar jag inte bara som lag, utan också som förening. Alltså, det går inte att missa den sköna och genuina känsla som sitter i väggarna och ligger i luften inne i Idrottshallen i samband med matcherna – och säkert också i andra sammanhang.

Jag tror inte att det är en tillfällighet att det har gått så bra för SHE-laget denna säsongen. Jag tror att det är ett mycket seriöst, väl avvägt och långsiktigt arbete från många inblandade personer som ligger till grund för detta och som mycket väl kan ta laget ett steg till under nästa säsong.

Jag har också reagerat över att Skara HF är en "förening för tjejer skapad av tjejer”. Ja, skapad och skapad, jag kan inte klubbens historia, men missförstå mig i så fall rätt om jag nu har fel. Det jag tänker på är att det är så många superduktiga kvinnor som finns i klubbledningen – och för all del också bakom kulisserna – i dagsläget. Ingen nämnd och ingen glömd. Jag vill bara påpeka att detta fantastiska kvinnliga driv är det många fler än jag som lägger märke till.

Till sist: Som journalist och representant för denna tidning har jag trots pandemitider getts möjlighet att se så många av lagets matcher jag har velat och kunnat under säsongen.

Det är jag tacksam över. Mycket tacksam. Därför var det ett enkelt val att gå in och lägga ett bud på en matchtröja när Skara HF nyligen höll auktion till förmån för manifestationen #viställerupp.

Till min stora glädje budade jag hem tröja nummer 17, Sara Johanssons tröja, och i samband med måndagskvällens avslutningsmatch fick jag den dessutom signerad av Sara.

Nu pryder den väggen i mitt arbetsrum – och den ska dagligen påminna mig om allt fantastiskt som Skara HF har bjudit oss alla på säsongen 2020/21.

Nu är det bara drygt tre månader till träningsmatcherna inför nästa säsong startar. Jag längtar redan.