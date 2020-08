Föräldrarna var oroliga för att deras barn hade en allvarlig sjukdom och pappan har berättat om hur han fick förtroende läkaren, som de träffade vid några tillfällen. Men efter läkarbesöken mådde barnet psykiskt dåligt och fick söka hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Nu döms läkaren för ett grovt sexuellt övergrepp mot barnet.

Barnet har berättat i förhör att läkaren inte bar handskar och att han berört underlivet på olika sätt, trots att barnet tydligt uttryckte att hen inte ville detta. Hen har också fått ta av sig alla kläder.

Efter att polisanmälan gjordes har barnet mått bättre.

Läkaren ska betala 70 000 kronor i skadestånd till det utsatta barnet, men domen innebär inte någon förlängning av det fängelsestraff som han redan avtjänar. Målsäganden hade yrkat på skadestånd med 260 000 kronor, för kränkning samt sveda och värk.

Det nya åtalet gällde grov våldtäkt mot barn respektive grovt sexuellt övergrepp mot barn, händelser under 2016, det vill säga under samma period som de övergrepp som läkaren redan har dömts för inträffade.

Läkaren fälls när det gäller den första åtalspunkten, men inte för grov våldtäkt, utan för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Rätten hänvisar här till gärningens karaktär och anser inte att det sätt på vilket läkaren berört barnets underliv motsvarar en våldtäkt, utan ett sexuellt övergrepp.

Läkaren frias från den andra åtalspunkten som gällde grovt sexuellt övergrepp mot barn. Det beror på att det när det gäller det här tillfället bara finns vittnesuppgifter från den ena föräldern och rätten anser inte att den ena förälderns uppgifter ensamma kan ligga till grund för en fällande dom.

Läkaren hävdar att han inte har vidrört barnets underliv.

Läkaren var verksam i Sverige under bara ett par år, men hann under den tiden arbeta hos en rad olika vårdgivare, bland annat i Skövde, Jönköping, Stockholm och Västerbotten. Under den tiden gjorde han sig skyldig till sexualbrott mot många av de barn som han mötte i tjänsten. Hovrätten dömde honom till sju års fängelse för en lång rad brott mot barn, bland annat grov våldtäkt mot två barn och grova sexuella övergrepp och andra sexualbrott mot 43 barn. Han överklagade till Högsta domstolen, men fick inte prövningstillstånd.

Läkaren, som är i 30-årsåldern och kommer från Spanien, ska utvisas på livstid.

