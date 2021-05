Ljusa trenden fortsätter i Falköping – coronafallen minskar

Smittan minskar i Västra Götaland – för fjärde veckan på raken. Det beskedet meddelade Regionen under onsdagens digitala pressträff, där man också konstaterade att Skaraborg, efter veckor av ett ökat antal nya fall, under vecka 19 kunde se en minskning på 9 procent jämfört med föregående vecka.

– Det ser mer ut som att Skaraborg har nått en platåfas nu. Vi får se hur utvecklingen blir, och hoppas på en fortsatt minskning, sa Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, under pressträffen.

Falköping, som efter den kraftiga ökningen av nya fall vecka 17 istället såg en markant minskning under vecka 18, ser vecka 19 ytterligare en vecka med färre fall än föregående vecka – även om minskningen är mer blygsam.

Under vecka 19 kunde totalt 88 fall konstateras i kommunen, vilket är en minskning med blott två fall jämfört med föregående vecka. Om kommunen fortsätter i samma takt kommer snart ytterligare en mörk milstolpe passeras, då kommunen efter vecka 19 har kunnat konstatera 2 919 fall totalt sedan pandemin startade.

Skövdes ljusa trend fortsätter – och det med råge. Efter förra veckans minskning, kommer nu ytterligare en. Under vecka 19 konstaterades 110 fall i kommunen, vilket är 16 färre än föregående vecka.

Så lågt antal nya fall har inte registrerats i Skövde kommun sedan vecka 8.

Totalt har nu 5 299 fall av covid-19 kunnat konstaterats i kommunen sedan pandemins utbrott 2020.

Under vecka 19 konstaterades nya covid-fall på både Källeskolan och förskolan Björkbacken i Skara kommun – och ser man till hela veckan och kommunen ser man en markant ökning av nya fall.

Med 17 fler fall jämfört med föregående vecka, landade Skara kommun på 49 nya fall under vecka 19 jämfört med föregående vecka – senast kommunen hade fler antal nya fall än så på en vecka var vecka 15.

Sedan pandemins start har nu 1 359 fall av covid-19 konstaterats i Skara kommun.

Efter föregående veckas kraftiga ökning av nya fall i Vara kommun, ser man under vecka 19 en markant minskning, med 14 färre fall registrerade under veckan. Totalt kunde man konstatera 33 nya fall i kommunen under vecka 19, vilket är på samma nivå som vecka 17, det vill säga veckan före den kraftiga ökningen.

Totalt har 871 fall av covid-19 konstaterats i Vara kommun sedan pandemins utbrott.

Även Götene kommun såg en dramatisk ökning av nya fall under vecka 18 – något som nu vänt under vecka 19. Totalt konstaterades 50 nya fall i kommunen under veckan, vilket är en minskning med tio fall jämfört med föregående vecka. Man är dock inte tillbaka på samma nivå som veckorna före ökningen, utan smittspridningen är fortsatt hög i kommunen.

Totalt sett har 952 fall av smittan kunnat konstateras i Götene kommun.

Efter flera veckor av minskad smittspridning i Tidaholm ökade antalet nya fall igen under vecka 19. Med 40 nya fall under vecka 19, jämfört med 30 fall föregående vecka, landar kommunen på 903 fall av smittan sedan pandemins början.

Tidaholm har också som enda kommun i tidningens bevakningsområde registrerat ytterligare ett dödsfall som följd av covid-19 under den gångna veckan – vilket blir det första för kommunen sedan vecka 12. Det senaste dödsfallet ska inte vara kopplat till en person på varken särskilt boende eller med hemtjänst. Totalt har nu 18 personer i kommunen mist livet till pandemin.

På Skaraborgs Sjukhus har också ytterligare ett dödsfall registrerats under vecka 19, vilket innebär att 212 personer avlidit till följd av covid-19 på sjukhuset.

Men trots att situationen på sjukhusen i Västra Götalandsregionen är fortsatt pressad, går utvecklingen ändå åt rätt håll nu.

Liksom i övriga Regionen minskar antalet inneliggande patienter på SkaS – inte minst under den gångna veckan. I tisdags var 35 covid-patienter registrerade på SkaS, under torsdagen var den siffran nere på 24 patienter.

Även antalet patienter som är inskrivna på intensivvårdsavdelningen på SkaS har gått ner under maj månad. Klockan 10.00 på torsdagen var blott sju patienter registrerade på intensivvårdsavdelningen, vilket i jämförelse med hur det såg ut i början av månaden är en minskning med fem patienter.

– Utvecklingen inom intensivvården är positiv, det går åt rätt håll. Det går neråt på i princip alla förvaltningar, och ett minskat behov på inneliggande vård nu när inskrivningarna minskar. Färre behöver helt enkelt söka sig till sjukhus på grund av svåra symptom, sa Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, under onsdagens pressträff.

Fakta: Antalet nya coronafall vecka 19 (vecka 18 inom parantes)

Falköping: 88 (90) Totalt antal fall: 2 919 (2 831)

Skövde: 110 (126) Totalt antal fall: 5 299 (5 189)

Skara: 49 (32) Totalt antal fall: 1 359 (1 310)

Vara: 33 (47) Totalt antal fall: 871 (838)

Götene: 50 (60) Totalt antal fall: 952 (902)

Tidaholm: 40 (30) Totalt antal fall: 903 (863)

Statistiken kommer från Västra Götalandsregionens veckostatistik.