Matchboll för IFK Skövde – bara en seger från SM-final: "Det tror jag är nyckeln"

Den här gången valde de blåklädda för ovanlighetens skull att resa ned redan dagen före, övernatta på hotell i Skåne och ladda upp tillsammans på plats. Väl där nåddes de sent på fredagskvällen av beskedet att två hos motståndarna testats positivt för covid-19, nämligen huvudtränaren Uffe Larsson och hans son, spelaren Isak Larsson.

I det läget var det osäkert om matchen skulle kunna genomföras. Det som avgjorde var svaren på de ytterligare snabbtest som hemmalaget skulle göra vid 13.30 på matchdagen – med bara två och en halv timme kvar till avkast. Vid 14-tiden skrev IFK Kristianstad sedan följande på sitt Twitterkonto:

”Lördagens semifinal kommer att spelas. Samtliga ledare och spelare har nyss testats negativt”.

Kristianstad hade mellan de två semifinalerna spelat kvartsfinal i European League, förlust med 28–34 hemma mot tyska topplaget Magdeburg. Nu var de satta under press för att inte hamna i rejäl brygga i den här matchserien där de förra lördagen föll borta med 22–25.

Jack Thurin angav donen direkt i Kristianstad Arena genom att dunka dit 1–0 i första anfallet. I andra änden inledde Fabian Norsten med ett par kvalificerade räddningar. Också Kristianstads målvakt Espen Christensen kom in matchen allt eftersom – och var den som satte 7–6 med ett kast över hela planen i tom bur efter elva minuter.

Efter bara en kvart hade Skövde åkt på tre utvisningar. När Rex Blom suttit av sina två minuter sprang han direkt in och kastade sig raklång och stoppade upp ett kontringspass varpå bollen fastnade på hans rygg.

Med tre minuter kvar av första halvlek ledde Kristianstad med 14–13. Men Skövde avslutade starkt med fyra raka fullträffar. En sekund före paussignalen ljöd gjorde Adam Samuelsson 17–14 i en snabb omställning.

Ett psykologiskt viktigt mål.

Lite oroväckande för gästerna var att spelmotorn Matias Helt Jepsen utgick med, vad det såg ut som, ljumskproblem.

I början av andra hade Skövde 18–14 – men då svarade Kristianstad med fyra mål i följd och var ikapp. Det var irriterat i bortalaget efter ett par domslut, men de tog sig samman och studsade tillbaka.

Högersexan Fredrik Mossestad klev in och tog en stürmerfoul, reste sig och kontrade in 22–19.

Med 13 minuter kvar hade det växt till en fyramålsledning, 26–22.

Några minuter senare drabbades Rex Blom av sin tredje tvåminutare och fick därmed rött kort. Kristianstad lyckades dock inte utnyttja det numerära överläget.

Håvard Åsheim, som kom in, gjorde två matchavgörande räddningar när fem-sex minuter återstod.

Till sist blev det alltså vinst med sex bollars marginal.

Semifinal tre spelas lördagen den 24 april i Arena Skövde.

IFK Skövde slutade fyra i Handbollsligan och slog ut Alingsås med 3–1 i matcher i kvartsfinal.

Klubben har tidigare varit i två SM-finaler, 2005 och 2007. Båda gångerna blev det förlust, mot Sävehof respektive Hammarby.

Nu kan det bli tredje gången gillt.

– Jag hävdar fortfarande att vi har en bred trupp och många duktiga killar. Skillnaden är att vi kan sätta in spelare och det är typ samma spel. Det har varit framgången för oss hela slutspelet, säger Rasmus Wremer till C More efter matchen.

Han fortsätter:

– Det har genomsyrat vår förening nu, att vi försöker jobba från elitlag och neråt i åldrarna. Att vi har en blå tråd – alla ska spela på samma sätt. Det handlar om att ha en trygg när man kommer in på banan. Kommer man som junior in i en seniortrupp är det lite lättare om du kan spelet. Så jag tycker vi har jobbat bra där.

Wremer har ju tidigare meddelat att han lägger skorna på hyllan efter den här säsongen.

– Det är vemodigt. Jag har levt det här livet ihop med min familj väldigt länge. Jag tycker det är roligt, men så är det – man kan inte gå i en pension när man är 65 här.

Ett SM-guld med IFK Skövde hade varit det perfekta slutet för Rasmus Wremer.