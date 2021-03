Miljoninvestering till Skaraborgs sjukhus – köper en operationsrobot: ”Ökad operationskapacitet”

Operationsroboten är tänkt att användas främst för operationer vid prostatacancer, men även vid operationer av exempelvis ändtarmscancer och vissa gynekologiska ingrepp.

– En operationsrobot sätter urologin, kirurgin och gynekologin i Skaraborg på kartan, som enheter som fortsätter att driva utvecklingen framåt, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn i ett pressmeddelande.

Skaraborgs sjukhus kan få ett utökat uppdrag med fler prostataoperationer, totalt cirka 200 prostatektomier årligen om förslaget blir verklighet. För att klara detta behövs ett förändrat arbetssätt, där robotassisterade operationer ingår.

Investeringen är beräknad till 20 miljoner kronor – vilket är beviljat av regionstyrelsen – och medför att kostnaden per operation stiger. I samband med införandet av den nya tekniken och under upplärningsfasen kommer produktionen att minska under en period.

– Men därefter ser vi en ökad operationskapacitet. Det känns väldigt bra, säger Jörgen Thorn.

Sjukhuset ser flera fördelar med investeringen i en operationsrobot, både för patienter och personal på sjukhuset. Dels slipper patienter åka till Göteborg för operation, då operationstekniken finns på nära håll.

Att operera med roboten som hjälp ger också kortare operationstider, vilket gör att man kan operera fler samt minskar risken för komplikationer. I sin tur leder det till kortare vårdtider och sjukskrivningstider. Det ger också en bättre ergonomi för personalen.

Operationsroboten ses också som ett viktigt verktyg för att behålla och rekrytera läkare och sjuksköterskor med högsta kompetens.

LÄS MER: Operationsrobot kan operera prostatacancer snabbare och bättre

LÄS MER: Han robotopererades i Skövde för 15 år sedan