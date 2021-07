Mopedist körde om polis – blev av med körkort efter en rad trafikbrott

Mopedföraren, född 2005, blev omgående av med körkortet efter turen genom stan på söndagskvällen.

En polispatrull som körde på S:t Olofsgatan såg mopedisten närma sig bakifrån, för att sedan köra om polisbilen och samtidigt bryta en spärrmarkering.

Patrullen följde efter på håll, och kunde notera att mopedisten både körde mot rött ljus och gjorde en omkörning på ett övergångsställe. En MC-polis tog över förföljandet och till slut stoppades mopedisten. Mopeden togs i beslag, det finns misstanke om att den gick fortare än tillåtet, och mopedföraren blev av med sitt körkort direkt. Dessutom kontaktades mopedförarens föräldrar.

Föraren är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik, brott mot trafikförordningen och olovlig körning.

Det var en av händelserna polisen noterade i helgen.

Här följer några andra:

Vid halv ett natten till söndagen skulle en tjej skjutsa hem en kompis i sin mopedbil. Då blev de förföljda av ett mopedgäng. På Götavägen, där tjejen stannade mopedbilen, körde mopedgänget upp vid sidan och började kasta ägg på mopedbilen. Sedan försvann mopedisterna därifrån. Händelsen utreds som ett ofredande.

Inbrottslarmet gick på ett företag på Eriksgatan natten till måndagen. Personal från Securitas åkte på larmet, men kunde inte notera att något hänt. Först på måndagen såg personalen at någon brutit upp ett fönster, tagit sig in i lokalen och stulit elverktyg. Polisen väntar in en förteckning över det som försvunnit.

Lägenhetsinnehavaren hade bara lämnat lägenheten för att handla. Då passade någon på at gå in i den olåsta bostaden och ta en laptop och en mobiltelefon. Stölden skedde på Järnvägsgatan mellan klockan fem och sju i söndag eftermiddag.

I lördags kväll fick polisen åka till ett samhälle utanför Falköping sedan en kvinna anmält att hon blivit misshandlad av sin sambo. Mannen greps, men släpptes senare. Han är misstänkt för misshandelsbrott.

En person spottade en annan i ansiktet utanför O´Learys vid halv två natten till söndagen. Polisen kommer att höra en person som misstänks för ofredande.