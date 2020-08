Nej till ordningsvakter i centrum: ”Kommunen kom inte in med något yttrande”

Under de senaste fem åren har kommunen och polisen samarbetat för att ha två extra vakter i centrum under sommarmånaderna. Polisen har nu gett ett definitivt avslag på kommunens ansökan om ordningsvakter.

– Vid varje avslag ska den sökande få en möjlighet att yttra sig och komma in med ytterligare information – men det har kommunen inte gjort, säger utredare Maria Keremidou.