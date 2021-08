Nobelprisad behandling botar patienter med hepatit på Gudhemsgården

På LVM-hemmet Gudhemsgården finns 45 vårdplatser för vuxna män som bedöms vara särskilt vårdkrävande. Det är personer, ofta med kriminalitet och avancerat missbruk i bagaget, kombinerat med olika former av psykiatriska diagnoser. Många av dem som skrivs in har virussjukdomen hepatit c, en blodsmitta som drabbar framför allt intravenösa missbrukare när kanyler delas.

Tidigare gavs en behandling som var både långdragen och plågsam.

– Det var en väldigt avancerad behandling som tog sex månader med mycket biverkningar. Man blev väldigt sjuk och det var få som orkade fullfölja den. Dessutom var man tvingen att vara drogfri i två år innan man ens fick påbörja behandlingen, säger Carolin Stenberg.

– Behandlingen var också väldigt dyr. Därför ville man ha drogfrihet i två år, samtidig som risken för smittspridning fanns kvar när få klarade att genomgå behandlingen. Därför är det bra med den nya behandlingsmetoden som är kortare och mer skonsamt, så att man klarar av att genomföra den, säger Ulrika Hermansson, institutionschef.

Den nya behandlingsmetoden grundar sig i vad forskarna Harvey Alter, Michael Houghton och Charles M Rice upptäckt, att det är möjligt att utplåna hepatit c genom blodtester och effektiva antivirala läkemedel. Förra året fick de Nobelpriset i medicin för sin forskning.

En tablett om dagen i åtta till tolv veckor med nästan inga biverkningar. Så behandlas hepatit c sedan något år tillbaka, inte bara på Gudhemsgården, utan i hela Sverige.

– En väldigt hög andel, 90 procent, blir friska, men det ger ingen immunitet utan man kan smittas igen genom att dela kanyl till exempel, säger Carolin Stenberg.

Infektionsläkaren skriver ut medicinen efter att den intagne utretts på Gudhemsgården.

– En del måste göra ett ultraljud på levern för att se om den är tillräckligt frisk för att ta emot behandling och det är oftast de äldre som haft sjukdomen under många år, sällan de yngre. Är levern i för dåligt skick utökas behandlingstiden med ett antal veckor, förklarar Carolin Stenberg.

Största vinsten gör den infektionsdrabbade som på ett mer skonsamt sätt kan bli av med viruset som, om det inte behandlas, kan ge allvarliga leverskador.

– För oss som vårdgivare har det också stor betydelse. Det här är verkligen det vi kan hjälpa våra killar med under de månader de är här och de är väldigt tacksamma för det, säger Carolin Stenberg.