Nu kan man boka tider i Odenbadet: ”Det är roligt, mest för barnens skull”

Odenbadet har på grund av pandemin varit stängd för allmänheten en längre period. Men nu har det börjat luckras upp något i alla fall. Sedan 7 april går det nämligen att boka in sig på tider för att bada eller simma. För att boka in sig gäller det att ringa till Odenbadet och tiderna på helgerna öppnas för bokning på torsdagsmorgnarna.

– Det känns jättekul. Det är skönt att vi kommer igång lite här igen, säger Åsa Andersson som är badmästare på Odenbadet.

På helgerna går det att ha familjebad i varmbassängen och i undervisningsbassängen och då är det maximalt 20 personer per tid som gäller. Det är två olika pass som går att boka upp, 09.45-12.00 och 12.45-15.00. När det gäller motionssim är det åtta personer per pass som gäller och där är det 10.30-11.30, 12.30-13.30 och 14.30-15.30 som är tiderna det går att boka sig på.

– Det har varit fullbokat. Sedan har vi motionssim också, där är det inte fullbokat. Sedan kommer det nog bli mer till nästa helg. Till den här helgen kom det lite pang på, säger Åsa Andersson.

Även under vardagar går det att boka upp motionssim mellan 06.15-07.30. Precis som under helgen är det max åtta personer per pass.

När tidningen hälsade på vid Odenbadet under lördagen var det fullbokat. I de olika bassängerna hördes det glada barnskrik, skratt och plask. Elin Andersson som hade med sig hela familjen till badet berättade att hon hade sett att Odenbadet igen öppnade på Facebook.

– Sedan ringde jag många gånger för att komma fram i torsdags klockan åtta, säger Elin och skrattar.

Max Schöning och Astrid Topsom var där med barnen Agnes och Cornelia. De hade åkt från Tidaholm för att doppa sig lite.

– Det är roligt, mest för barnens skull, att de öppnat, säger Max.

I samma bassäng, men en bit bort hängde Millan Kristensen med barnbarnet Junia Urbäck.

– Det är underbart, speciellt att få lite tid med barnbarnet. Vi badade mycket innan allt det här, säger Millan.

Fotnot: Utöver de bokningsbara passen sker fortsatt simskolor, skolsimundervisning och föreningsverksamhet för barn.