Ny förlust för SAIK: ”Bollen ville inte in”

Under söndagen förlorade Skövde AIK mot Trollhättan på ett blåsigt på Edsborgs IP. Laget som senaste tog säsongens första vinst i matchen mot Qviding lyckades inte ta en ny seger trots flera bra lägen.

Det var en riktig sexpoängsmatch mellan två lag som haft en tuff säsongsinledning. Lagen var också väldigt jämna under en svängig första halvlek. Till slut lyckades ändå Trollhättan ta ledningen på en retur efter frispark. 1-0 ledningen stod sig in i halvtidsvilan. Målet innebär att Skövde fortsatt inte hållit någon nolla hittills under säsongen.

– Det har varit tillfälligheter, det går inte att freda sig mot att motståndaren får några chanser varje match. Men jag tycker vi har varit stabila försvarsmässigt, säger Skövdes tränare Stefan Strid.

TV: Se hela matchen här

I den andra halvleken tog Skövde över mer och mer men det ville sig inte för SAIK idag. Bollen tog i stolpen, nickades precis utanför och dansade på mållinjen men var omöjlig att få in i mål.

– Man är jättebesviken, vi är det bättre laget över 90 minuter. Men jag är stolt, idag spelar vi som vi vill, bollen ville bara inte in, säger Stefan Strid.

Skövdes tuffa säsongsinledning fortsätter därmed och laget har bara noterats för en seger. Det var mot tabelljumbon Qviding. Skövde återfinns för tillfället på tolfteplats i tabellen.

- Vi gör allt rätt idag och jag är jättestolt över killarna. Jobbar vi som idag kommer vi vinna fler matcher framöver, säger lagets tränare Stefan Strid.

Matchfakta:

FC Trollhättan–Skövde AIK 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (39) Anders Mogren