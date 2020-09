Nya inbrott anmälda i Falköping - tjuvar dök upp i samma hus igen: "Illavarslande"

Den senaste veckan har flera husägare på Falbygden drabbats av inbrott. Någon gång mellan den 9 och 11 september gjordes två villainbrott i Odensberg och under natten till söndagen den 13 september tog sig tjuvar in i en villa i Slutarp och en i Åsarp.

I veckan fick polisen in nya anmälningar. En villa i Stenstorp har haft inbrott någon gång mellan tisdag och torsdag då ägarna var bortresta. Tjuven eller tjuvarna har brutit sig in genom ett fönster och lyckats få med sig guld från huset. Dessutom fick en villa i Slutarp, som håller på att renoveras, påhälsning under natten mellan tisdag och onsdag - för andra gången.

– Där har man nu vid två tillfällen blivit av med vitvaror. Det är förstås inte bra. Det är illavarslande, säger Stefan Kringlund.

Polisen har efterlyst tips från allmänheten som kan föra utredningen framåt - och har fått en del upplysningar.

– Vi har hört lite folk utifrån att det har kommit in tips. Hittills är det inget som har gett något, men vi följer upp alla tips för att se om vi kan komma framåt, säger Stefan Kringlund.

Tekniska undersökningar har genomförts i samtliga villor som har drabbats - och polisen har en del spår.

– Vissa av dem skulle kunna komma från samma person. Men jag vill inte gå in på vad det rör sig om för spår.

Polisen kan än så länge inte slå fast att inbrotten hör samman.

– När det gäller dem som skett under samma tidsperiod skulle det ju kunna vara så. Man kan gissa och tro men det hjälper inte, vi behöver fakta, säger Stefan Kringlund.

– Det här är inget vi kan säga att vi på något sätt är i mål med.

Polisen blickar också utanför kommungränserna - det har nämligen förekommit bostadsinbrott även utanför Falköping, däribland i Fåglavik i Herrljunga. Också i Mullsjö har en villaägare haft inbrott nattetid - medan de boende var hemma.

Polisen vill även fortsatt ha tips från människor som gjort iakttagelser som kan vara till nytta i utredningarna.