Nyrenoverad hembygdsgård öppnar igen – planerar tårtkalas för 5000 besökare i midsommar

Flitigt arbete pågår vid Bjurbäcks hembygdsgård. Mattor borstas, ogräs rensas från rabatter och gårdsgrus, gräset är klippt, stolar och bord har plockats fram ur förrådshuset. En gasoldriven anordning för förintande av myggor ställs i ordning vid flaggstången.

– Vi håller på att göra i ordning inför midsommardagen. I fjol hade vi inget på grund av pandemin, säger Bengt Ferm, ordförande i Bjurbäcks hembygdsförening.

Gården består av fyra byggnader. Renoveringen inleddes för cirka fyra år sedan. 2019 byttes tak, vilket kostade runt 200 000 kronor. Därefter inleddes den utvändiga helrenoveringen som alldeles nyligen avslutats. Det har kostat cirka en miljon kronor. Ungefär 90 procent har täckts av EU-bidrag. Kommunen, länsstyrelsen, jordbruksverket och föreningen själv har också varit inblandade i finansieringen.

Arbetet har utförts av Niklas Alexandersson från Kungslena byggkonsult som är specialist på att renovera gamla byggnader. Museiefolket i Jönköping uppges vara mycket nöjda med resultatet. Föreningen öser lovord över Niklas Alexandersson.

– Det fattades en järnhake till en av takrännorna. Då åkte han hem till smedjan och smidde en ny, säger Olle Johansson, före detta ordförande i föreningen.

Skadad panel har bytts ut och väggarna har målats. Det mest spektakulära och tidskrävande var att få fason på vedboden.

– Bredvid fanns en enorm ask vars rötter gick in under vedboden. Asken hade ruttnat och togs ned. Kvar blev en enormt stor stubbe. Jag vet att barnen kunde krypa ner i stubben och gömma sig, säger Olle Johansson.

Hur stora barn då?

– Ja, jag kunde krypa ner och gömma mig, säger Olle och berättar vidare:

– Vedboden hade sjunkit ned i marken och behövde lyftas. Så man satte byggställningar på vardera sidan, lyfte den med domkraft och satte nya bjälkar i botten.

Skorstenarna på huvudbyggnaden har tappat puts och återstår att fixa till.

På midsommardagen är det alltså dags att börja ta emot gäster. Vanligtvis förekommer underhållning i form av musik och lek på midsommardagen. Så blir det inte i år. Men kaféet öppnar och 500 tårtor på tio bitar vardera kommer att förberedas så att man har betryggande marginaler.

– Räkna inte med att det blir lättillgängligt. Åtminstone inte fram till 1 juli, säger Olle Johansson.

För att säkerställa pandemiavstånd sätter man ut cirka 20 bord med fyra platser vid vardera. För att undvika trängsel blir ingen servering inomhus. Kaffe och tårta hämtas från öppna fönster.

En normal sommar är det inte ovanligt med hundratals gäster.

– Man kan få stå och köa i trekvart, säger Bengt Ferm.

I år hoppas man kunna hantera mellan 80 och 100 gäster samtidigt. Fyra sommarjobbare kommer att finnas tillhanda för diversearbete.

Öppettiderna är begränsade till mellan 11 och 16 från midsommardagen den 26 juni till söndagen den 24 juli.