Otippade effekten av pandemin – mindre antibiotikabehov i Skaraborg

Antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av bakterier, till exempel halsfluss, öroninflammation, lunginflammation, borrelia, och urinvägsinfektion.

Men under pandemin har man konstaterat att försäljningen av antibiotika, liksom allvarliga infektioner som kräver antibiotikabehandling, har gått ner i nästan alla Sveriges kommuner – så också i Skaraborg.

Det visar ny statistik från kommundatabasen Kolada som presenteras av nyhetsbyrån Siren, tillsammans med en tidigare analys från Socialstyrelsen.

– Minskningen i förskrivning av antibiotika och allvarliga infektioner under pandemin beror på restriktioner, främst fysisk distansering, och därför också lägre spridning av infektioner, säger Ingrid Schmidt, projektledare på Socialstyrelsen, till Siren.

I tidningens bevakningsområden har försäljningen av antibiotika minskat mellan 2019-2020 som allra mest i Falköpings kommun, där försäljningen gått ner med 19 procent.

På andraplats kommer Götene kommun, där försäljningen minskat med 17 procent – men tittar man till resten av riket ligger kommunen ändå långt över snittet. Det är den enda kommunen i tidningens bevakningsområde som ligger ovan rikssnittet, tätt följt av skaraborgskommunerna Mariestad och Tibro.

I Skara och Vara minskade försäljningen av antibiotika med 16 respektive 12 procent. I Skövde minskade försäljningen med 15 procent jämfört med 2019.

Men i Tidaholm minskade försäljningen med blott nio procent, och kommunen ligger över både Skövde och Skara sett till antal recept per 1 000 invånare. 2020 var den siffran 212,5 recept per 1 000 invånare i Tidaholm, medan man i Skövde och Skara landade på 207 respektive 205,7 recept per 1 000 invånare i kommunerna.

Fakta: Så mycket har antibiotikaförsäljningen gått ner procentuellt mellan 2019-2020

Falköping: -19 procent

Skövde: -15 procent

Skara: -16 procent

Vara: -12 procent

Götene: -17 procent

Tidaholm: -9 procent