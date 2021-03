Pingstkyrkan lånar ut sin kyrka för Mullsjöbornas vaccinering – så ser planen ut

Det var Pingstkyrkan som föreslog att vårdcentralen ska låna lokaler i samband med att fas fyra i vaccineringen tar fart och alla ska kunna boka tid för vaccinering. Vårdcentralen var positiv till förslaget.

Personal från vårdcentralen ska ansvara för öppning, stängning och städning. Eftersom pandemin inte låter sig schemaläggas är det svårt att säga exakt när vaccineringen börjar och slutar.

– Planen är att börja i mitten på maj, eventuellt tidigare. Sedan har vi ingen aning om hur länge det kommer att pågå. Personalen från vårdcentralen kan inte säga hur många dagar i veckan man kan vara här. Det blir efter resurser och behov, säger Karin Svensson, administratör på Pingstkyrkan.

– Verksamheten pågår så länge det finns behov.

Den ordinarie verksamheten i kyrkan, gudstjänster och liknande, kan ju ändå inte ske som vanligt eftersom man inte får träffas. Det som överhuvud taget går att genomföra ska kyrkan kunna hålla igång även under vaccinationen. Webbsändningar kommer att sändas som vanligt.

Vaccineringen går till så att man bokar en tid. Det blir ingen drop in. Personalen bokar så många man mäktar med. När man kommer till Pingstkyrkan går man in genom stora entrén och registrerar sig i foajén. Därefter vidare in i lilla salen rakt fram där man får sin spruta. Efter detta går man till höger in i stora salen och vilar mellan 15 till 30 minuter. Sedan kan man avvika när man känner för det genom den bortre utgången. På så vis skapas ett flöde utan den eventuella trängsel som skulle kunna uppstå om man var tvungen att gå ut samma väg som man kom.

Pingstkyrkan lånar ut sina lokaler gratis.

– Vi kände att vi ville hjälpa till, säger Karin Svensson.

Lise-Lotthe Hedström, verksamhetschef på Bra Liv vårdcentral i Mullsjö berättar att det är tänkt att man ska ha fyra stationer för vaccinering i kyrkan. Vårdcentralen kommer att ha timanställda sjuksköterskor, bland annat pensionärer och skolsköterskor, som tillsammans med vårdcentralens personal sköter vaccinationerna. Därtill kommer administratörer och annan omkringpersonal.

Erbjudandet från Pingstkyrkan var lätt att tacka ja till.

– Vi gjorde en simulering för att testa om det fanns möjlighet att klara av vaccineringen i våra lokaler. Det hade inte blivit lätt. Att vara i Pingstkyrkan är mycket smidigare och det blir lättare att hålla avstånd, säger Lise-Lotthe Hedström.

Även hon betonar osäkerheten i prognoserna. Det går inte att säga hur mycket vaccin som blir tillgängligt eller hur pandemin utvecklar sig.

– Semesterperioden blir en utmaning att få ihop.