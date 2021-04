Polis och kommun riktar in sig mot ungdomsknark och Ranten: ”Mycket grundar sig i narkotika”

Falköpings kommun och polisen i Falköping har tillsammans undertecknat ett nytt medborgarlöfte. Under en presskonferens skrev kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson, kommundirektör Pia Alhäll och lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi under det nya dokumentet.

Förra årets medborgarlöfte, det första i en fyra år lång samverkan i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, riktade in sig på trafik, trygghet och narkotika. Där var bland annat tryggheten på vissa områden, som exempelvis Wetterlinsgatan och resecentrum, omnämnda som viktiga i den undersökning som hade gjorts.

– På resecentrum har vi sett att det har lugnat sig betydligt. Men där har man också satt in ordningsvakter som en följd av det arbetet som vi har gjort. Så frågan är hur länge de är kvar och vad händer om de försvinner? Hur kan vi jobba långsiktigt med det?, säger kommunpolis Anna-Lena Mann.

Bengt Nilsson som är kommunens säkerhetssamordnare menar att man oftast inte ser effekter så fort. Men till viss del kan man se åtgärder som görs i exempelvis skolan som kan ge omedelbar effekt.

– Det är tillfredsställande i sig. Sedan jobbar vi förhoppningsvis långsiktigt också och inte bara är ute och släcker bränder. Vi försöker jobba med långsiktiga lösningar så att vi får hållbarhet i det, säger Bengt Nilsson.

I det nya medborgarlöftet för 2021 lovar polisen och kommunen att arbeta mer med att bekämpa narkotika bland unga och att jobba mer med trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden. Områdena är samma som förra året, det vill säga resecentrum/Ranten och Wetterlinsgatan.

– Vi har märkt att får vi ett problemområde och gör en inriktning så ser vi ganska omgående att anmälningsflödet och sådana saker ganska snabbt minskar. Så vi har en förmåga att agera på det som händer. Ranten har det varit stort fokus på den senaste tiden och vi ser att vi gör nytta. Där är kommunpoliser och samverkanspartner oerhört viktiga. För polisen gör inte det här själva, säger Morgan Tärning som är biträdande lokalområdeschef.

En nyhet i arbetet är ett digitalt system, Daedalos Trygg, där vissa kommunanställda ska kunna fungera som inrapportörer och göra anmälningar på händelser i en app. Genom den kommer man kunna få statistik som ska kunna ge en bredare och fylligare bild om vad som händer och var.

– Vi kommer bland annat kunna få se hotspots på kartbilder. Det gör att vi betydligt snabbare och effektivare kommer kunna sätta in rätt åtgärder av rätt personer på rätt plats, säger Bengt Nilsson.

I övrigt kan sägas att cirka 76 procent av de som deltog i medborgardialogen känner sig oroliga för att de eller någon nära dem ska utsättas för brott. De brott de var mest oroliga för är misshandel, stöld, inbrott och sexuellt tvång. 73 procent uppgav även att det finns platser i kommunen som de känner sig otrygga på. Samtidigt visar samma undersökning att majoriteten inte känner sig otrygga som helhet i Falköpings kommun.

– Den upplevda otryggheten kan man ta sig an på två sätt. Både det kortsiktiga där polisen ofta kommer in för att avhjälpa ett pågående brott eller i viss mån förebygga att brott ska uppstå. Men ska man se i ett långsiktigt perspektiv, det som vi ofta pratar om i social hållbarhet, det är där kommunens arbete kommer in, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M) och fortsätter:

– Det startar i skolan, i socialtjänst, att det finns en meningsfull fritid för barn och unga. Det finns många aspekter i det och det är inget man ser resultat på från ett år till ett annat. Det tar tid.

Största delen problem i Falköpings kommun är enligt polisens medarbetarundersökning narkotika och våld. De två problemen är i stor majoritet. Narkotikan och våldet hänger ofta ihop, och narkotikan spiller även över till andra problemområden som undersökningen pekar på.

– Det hänger ihop alltihop och mycket grundar sig i narkotika och missbruk, säger Anna-Lena Mann.

