Polisen om oroväckande situationen bland unga: ”Falköping är inte värsta stället”

Kommunen har på kort tid tvingas omhänderta åtta unga människor på grund av att de är en fara för sig själva eller lever i en miljö med omfattande brister. Bakom flertalet orosanmälningarna står polisen, som möter ungdomarna i riskmiljöer.

Var i Falköping polisen träffar på dessa ungdomar är helt olika, det kan vara resecentrum men det kan också vara i en lägenhet, där personerna befinner sig i ett sammanhang som kan vara skadligt. En riskmiljö kan vad som helst beroende på vem man är med och vad syftet är, förklarar Charita Sandén.

– Det handlar om en polismans magkänsla på plats. Det är inte alltid säkert att det är ett brott begånget men där det är uppenbart att personen skulle kunna bli utsatt för brott eller begå ett brott, säger hon.

När polisen möter ungdomarna i sammanhang där de oroas för att de ska ta skada är polisen skyldig att skriva en anmälan, enligt socialtjänstlagens paragraf 14.

– Det kan vara miljöer där det används droger eller förekommer andra brott. Vi har ögonen utåt som socialtjänsten inte alltid har möjlighet att ha, säger Charita Sandén.

Att flera omedelbara omhändertagande gjorts under våren betyder inte att Falköping utmärker sig på något sätt jämfört med andra orter i Skaraborg.

– Jag skulle säga att det varierar från år till år och från ort till ort. Just i vår har det varit mycket trassel med unga i Falköping. Förra året hade vi bränderna i Södra Ryd i Skövde, så det rör sig mellan orterna. Falköping är inte värsta stället, men just under våren har det varit problematiskt. Därför har vi lagt extra krut här, varit mer synliga och jobbat mer med uppsökande verksamhet.

Vilka brott handlar det om?

– Det är svårt att säga och väldigt individuellt men droger är vanligt och vi vet att det förekommer droghandel vid resecentrum. Det är en direkt olämplig miljö att vistas i om man inte ska åka tåg eller buss. Jag tänker också på ungdomar som rör sig i trafiken med trimmade fordon. Det är mycket sådant nu på sommaren och en miljö som kan bli väldigt fel. Sedan har vi snatterier, om en person åkt fast för att ha gjort det upprepade gånger finns skäl att tro att något inte står rätt till.

Vad tänker man som polis kring deras situation?

– Orosanmälningarna görs utifrån ett mänskligt perspektiv och är ett redskap för att kunna hjälpa ungdomarna på andra vägar. Det är frustrerande när vi träffar på ungdomarna i de här miljöerna. Just därför är det fantastiskt att vi kan samverka med socialtjänsten, att de lyssnar på oss och kan ge personerna adekvat hjälp. Ofta lugnar man ner situationen för andra ungdomar runt omkring och det är såklart en vinst för oss.

Fotnot: Ungdomsutredningen hanterar ärenden och anmälningar när det gäller misstänkta personer som är under 18 år. När en utredning är klar redovisas det till åklagare, som avgör om åtal ska väckas eller inte.