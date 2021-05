Rödlistad gynnare stoppade skolplan - biologen:”Den är inte särskilt kräsen”

Den mindre vattensalamandern är rödlistad och fridlyst enligt artskyddsförordningen. Det betyder att man inte får skada, döda, fånga eller samla in exemplar, definitivt inte heller bygga en skola där djuret har sitt livsrum, om det på något sätt inte tagits hänsyn till detta. Det står klart efter Mark-och miljööverdomstolens utlåtande, som kom i torsdags.

Men vem är då den lille krabaten som kan ikullkasta ett planerat skolbygge på flera hundra miljoner kronor ?

Martin Svensson berättar djuret lever av insekter. Det leker i vatten och lägger ägg, som sedan utvecklas till larver och så småningom fullt utvecklade djur.

– Den är inte särskilt kräsen utan kan leka i små vatten där vattenkvalitén inte är jättehög, som en damm till exempel, säger han.

Och det var så de små liven hittades, i en trädgårdsdamm hos en privatperson, som bor granne med det tänkta skolområdet. Men först efter att kommunfullmäktige hade antagit detaljplanen och där man i den första inventeringen av naturvärden i området inte hade gjort några noteringar om att dessa djur kunde finnas här.

På höstkanten söker sig den mindre vattensalamandern till frostfria, fuktiga platser under stenar och stockar för att övervintra. Och det var just tre sådana potentiella övervintringsplatser som hittades i området när man på nytt inventerade naturvärdena.

Mark - och miljödomstolens slutsats; det kan inte uteslutas att det finns vattensalamandrar i området och det är inte ordentligt utrett vilka konsekvenser en skola får för de fridlysta djuren. Därför saknas det förutsättningar att godkänna planen.

Så vad kan man generellt göra i ett sådant här läge för att skydda djuren och samtidigt få till skolbygget?

– Det bästa är - om det går och det har jag ingen kännedom om just i det här ärendet - att redan från början anpassa detaljplanen och byggnationen så att övervintringsplatserna hamnar utanför området, förklarar Martin Svensson. Kommunen har visserligen sagt att det kommer att tas stor hänsyn till rösen och slänter när skolgården planeras. Men det har domstolen inte tyckt varit tillräckligt.

Kommunen hade också kunnat söka dispens mot artskyddsförordningen hos länsstyrelsen.

– En dispens kan kompletteras med skyddsåtgärder. I det här fallet hade man kunnat bygga upp övervintringsplatser på ett annat ställe så att salamandrarna hade flyttat.

Borde inte konsultföretaget som utredde naturvärdena haft kompetensen att se att det fanns salamandrar i området?

– Jo det man man tycka, men vattnet där djuren hittades ligger utanför planområdet och jag är inte säker på att man tittade där. När den andra inventeringen gjordes hittades övervintringsplaster men inga salamandrar och inget lekvatten. Det är lite olyckligt att man inte upptäckte det i första skedet.

FAKTA: Mindre vattensalamander

En gråbrun salamander har mörkt gråaktiga fläckar som blir tydligare under leken. På huvudets sidor går en mörk linje som ser ut att gå genom ögat. Undersidan är orange i mitten, ljusare mot sidorna, med bruna fläckar. Under leken utvecklar hanen en ryggkam som löper från huvudet till svansspetsen. Längd upp till 10 cm. Den förväxlas med större vattensalamander men skiljs från denna framför allt genom de mörka banden som löper längs med huvudets sidor och ser ut att gå genom ögat, vilket större vattensalamander helt saknar. Ryggkammen som utvecklas under leken löper från huvudet till svansspetsen, vilket skiljer den från större vattensalamander med sin avbrutna ryggkam. Mindre vattensalamander är även något mindre och ljusare i färgen.

Källa. Artskydd.se