Så blir vädret på midsommar: √ Toppvärmen √ Då drar molnen vidare

År 2021 äger midsommarafton rum fredagen den 25:e juni, och midsommardagen lördagen den 26:e juni.

Falköping

Midsommarafton: Under morgonen ligger temperaturen på mellan 12-14 plusgrader, för att sedan stiga till en toppnivå på 21 grader vid klockan 14.00. Under dagen förväntas moln ligga över Falköping. Under kvällen tittar solen fram, och klockan 20.00 ska temperaturen ligga på 18 plusgrader.

Midsommardagen: Under natten till midsommardagen kommer temperaturen ligga på 13 plusgrader, för att sedan gå upp till 15 plusgrader under morgonen (klockan 08.00) och med en toppnotering på 20 plusgrader klockan 14.00. Under kvällen sjunker temperaturen igen, och vid klockan 20.00 förväntas det vara 17 plusgrader.

Skövde

Midsommarafton: Under morgonen ligger temperaturen på mellan 12-15 grader i Skövde kommun, med viss molnighet. Framåt lunch mulnar det på, men förväntas att bli desto varmare, med en toppnivå på 22 grader vid klockan 14.00. Under kvällen spricker det upp igen och håller sig fortsatt varmt – vid klockan 20.00 förväntas det vara 20 plusgrader.

Midsommardagen: Under lördagen förväntas vädret vara något svalare i Skövde kommun. Natten fredag-lördag ligger temperaturen på 14 grader, för att under morgonen stiga till 16 plusgrader vid klockan 08.00. Det kommer att vara fortsatt molnigt under dagen. Vid 14.00 förväntas temperaturen ligga på 20 plusgrader, för att sedan sjunka till 18 plusgrader under kvällen.

Tidaholm

Midsommarafton: I Tidaholm börjar dagen molnfritt, men under förmiddagen förväntas det sedan mulna på. Med morgontemperaturer på mellan 12-16 plusgrader, ska värmen sedan öka till 23 plusgrader klockan 14.00 – men desto mer moln. Under kvällen förväntas molnen lätta något, och klockan 20.00 ska temperaturen ligga på 21 plusgrader.

Midsommardagen: Natten till lördagen ligger runt 13 plusgrader, och under dagen lättar dessutom molntäcket ytterligare. Klockan 08.00 ska temperaturen stiga till 17 plusgrader. Efter lunch förväntas 22 plusgrader i kommunen, och än mindre moln, för att slutligen landa på 21 plusgrader vid klockan 20.00 på kvällen.

Skara

Midsommarafton: Natten till fredagen ska vara klar, men sedan förväntas viss molnighet dra in över kommunen. Morgonens temperatur ligger på mellan 12-15 plusgrader, och stiger sedan till 22 plusgrader klockan 14.00. Under kvällen ska vädret spricka upp, och vid 20.00 förväntas temperaturen ligga på 19 grader och molnfri himmel.

Midsommardagen: Natten till lördagen håller sig fortsatt varm, på runt 14 plusgrader – men kommunen kan förvänta sig viss molnighet under hela midsommardagen. Under lördagsmorgonen stiger temperaturen till 16 plusgrader, för att sedan nå en topptemperatur på 20 plusgrader vid klockan 14.00. På kvällen ska molntäcket lätta något, och vid klockan 20.00 ska temperaturen ligga på 18 plusgrader.

Vara

Midsommarafton: Vara kommun kan förvänta sig en midsommarmorgon på mellan 12-15 plusgrader och moln. Efter lunch förväntas vädret spricka upp något, och temperaturen ska stiga till hela 23 plusgrader. Under kvällen förväntas de kvarliggande molnen dragit vidare, och kvällen håller sig fortsatt varm – klockan 20.00 förväntas temperaturen ligga på 22 plusgrader.

Midsommardagen: Lördagen blir både desto soligare och än varmare i kommunen. Under natten ligger tempetaturen på 15 plusgrader, och ska sedan stiga till 18 grader redan vid klockan 08.00. Under dagen är det fortsatt varmt, med 24 plusgrader noterade vid klockan 14.00. Klockan 20.00 är det fortsatt varmt, med 21 plusgrader. Det finns en antydan till moln under dagen, men mindre markant än under midsommarafton.

Götene

Midsommarafton: Från en klar natt med 13 plusgrader, förväntas det mulna på under morgonen. Klockan 08.00 förväntas temperaturen ligga på 15 grader med moln. Senare ska vädret både spricka upp och bli desto varmare, och vid 14.00 förväntas temperaturen ligga runt 22 plusgrader, med mindre moln än tidigare. Under kvällen förväntas molnigheten släppa helt, och vid klockan 20.00 ska temperaturen ligga på 20 plusgrader.

Midsommardagen: Liksom i Vara förväntas lördagen bli desto soligare även i Götene. Efter en fortsatt varm natt, då temperaturen förväntas ligga på 15 plusgrader, stiger temperaturen sedan till 18 plusgrader klockan 08.00, och till sist 22 plusgrader efter lunch. Under dagen förväntas mindre moln, jämfört med midsommarafton. På kvällen ska molnen dragit förbi helt, och vid klockan 20.00 ska temperaturen ligga på 20 plusgrader och molnfri himmel.

Fotnot: Prognosen från SMHI är framtagen tisdag (22 juni) förmiddag och kan komma att förändras.