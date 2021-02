Det är en fastighetsägare i Ullene som polisanmält stölden som inträffade natten mot torsdagen.

Ur en verkstad har tagits två röjsågar, två motorsågar, skruvdragare samt härtill hörande batteri. Värdet av det stulna har inte angivits.

Det finns inga spår av brytmärken utan tjuven tros ha tagit sig via ett intilliggande djurstall in via en olåst dörr.