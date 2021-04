Sara Hagström vann OL-premiären i Västervik — ”Jag hade det här lite på känn”

Under lördagen inleddes orienteringens elitserie Swedish League med en knixig medeldistans i Västervik. De allra flesta av landslagsstjärnorna var på plats och det var också två A-landslagslöpare som fick kliva överst på pallen.

På herrsidan utmanades Ravinens världsstjärna Gustav Bergman framför allt av Simon Imark, Tullinge. 30-årige Bergman vann till slut med fyra sekunders marginal till 23-åringen Imark och trea slutade ytterligare en 23-åring, Kåres Isac von Krusenstierna, +1.34.

På damsidan saknades Tove Alexandersson och Lina Strand i startfältet, men i övrigt var hela Sverigeeliten på plats. Klart vassast var IFK Göteborgs Sara Hagström, som vann med 1.20 i marginal till Ravinens Helena Bergman och ytterligare 1.29 till Järlas Karolin Ohlsson. Inledningsvis var det oerhört jämnt mellan Hagström och Bergman, efter en tredjedel av banan skilde blott sekunder, men Hagström var starkast i längden.

– Det känns toppen. Tekniskt behöll jag lugnet och lät orienteringen styra farten. Någon liten miss, men inget värre. Och jag hade det faktiskt lite på känn att det skulle gå bra. Jag har har fått väldigt bra fysiska besked under våren och är jätteglad att det stämmer så bra, säger Sara Hagström, som för första gången på länge har kunnat vinterträna utan skadebekymmer.

– Jag har lagt om träningen ganska mycket. Jag kör betydligt fler kilometrar och det handlar mest om tröskelträning. Högre fart blir det bara en gång i veckan, och totalt sett känns kroppen inte alls lika skör. Plus att jag kan känna efter mycket bättre, fortsätter hon i ett pressmeddelande från Svenska Orienteringsförbundet.

Resultat, Swedish League deltävling 1, medeldistans:

D21: 1) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, 34.47, 2) Helena Bergman, OK Ravinen, +1.20, 3) Karolin Ohlsson, Järla Orientering, +2.49, 4) Johanna Öberg, OK Linné, +3.15, 5) Lilian Forsgren, OK Tisaren, +4.04, 6) Emma Bjessmo, IFK Lidingö SOK, +4.37.