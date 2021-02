Sista versen för 121-åring i Mullsjö missionskyrka – Roland ersätter Bechstein

På lördag kväll klockan 19 kommer Missionskyrkan i Mullsjö att ha en vinterkonsert i samband med att man inviger sin nya flygel. Den ersätter en gammal trotjänare, en Bechstein byggd 1900, som har varit i tjänst i Missionskyrkan sedan 1966.

Konserten är digital och har spelats in i förväg. Anna Martinsson är konferencier och Per Helgegren spelar.

När den förra flygeln invigdes satt Rune Sjögren vid tangenterna. Denna gång är det Runes elev Per Helgegren.

– Jag spelar Beethovens für Elise på konserten och i mina noter har jag kvar Runes anteckningar, säger Per Helgegren.

Den gamla flygeln är i behov av en rejält stor översyn om den ska komma i skick. Stämskruvarna är nötta och mekaniken är sliten. Men den kommer ingalunda att huggas till kaffeved. Den ska tas hand om av Pianojohan – en firma som köper, städar, reparerar och säljer musikinstrument.

Någon ny Bechsteinflygel blir det inte. En sådan är mycket dyr. De dyraste går på över 3,5 miljoner kronor, men även billigare begagnade kan kosta flera hundratusen kronor. Som ersättning har man istället köpt in en digital flygel, en Roland, som kostar cirka 90000 kronor.

– Det finns de som tycker att digitala flyglar är fusk så det är litet omdebatterat. Men de digitala flyglarna har blivit mycket bättre. Istället för strängar och hammare sitter det en sensor under tangenterna. Man samplar ljudet av en riktig flygel och har några olika att välja mellan. Sedan känner sensorn av hur hårt man trycker på tangenterna och anpassar ljudet, säger Per Helgegren och berättar också att pedalerna har samma funktion som på en vanlig flygel.

Att ha konserten digitalt på distans har både fördelar och nackdelar.

– När man spelar in i förväg kan man ta om ifall det blir fel. Man kan anpassa inspelningstiden och lyssnarna kan lyssna på tider som man inte kunde annars. Samtidigt är en gudstjänst en social samlingspunkt och en plats för mänskliga kontakter, säger Per Helgegren som tycker att det ska bli spännande att se vad vi tar med oss in i framtiden. Kommer allt att återgå till det vanliga efter pandemin eller kommer vissa konserter att fortsätta vara digitala?