Smällen för IFK – Skadevi ställs in igen: ”Måste anpassa verksamheten nu”

Klubben väntade ända in i det sista för att försöka få till en lösning där det skulle gå att genomföra cupen. Men likt förra året tvingas nu IFK Skövde FK inse att klubbens stora fotbollscup Skadevi Cup inte kommer gå att genomföra. På måndagen meddelade klubben att cupen ställs in för andra året i rad.

– Det var så klart ett mycket tråkigt men också väntat beslut. Det har funnits vissa ljusningar den senaste tiden men inte tillräckligt för att det ska kännas bra att köra. Vi har haft vårt största bekymmer i övernattningen och det verkar inte som att det kommer att släppa snart så då drar vi i nödbromsen istället, säger David Perhed som är cupgeneral.

När cupen ställdes in förra året diskuterades det om att ändra om formatet på cupen för att kunna spela. Det bedömdes dock inte som genomförbart organisatoriskt och ekonomiskt då och samma beslut har tagits i år.

Något som däremot diskuterats är att senarelägga cupen men även där ser det mörkt ut.

– Det kan man absolut tänka sig och det är nog inte omöjligt, samtidigt är det ont om tid. Vi kan inte klämma in den under seriespel så den ska in tidigt i augusti och då är det fortfarande en del problem kring boendesituationen skulle jag tro.

På vilket sätt påverkar det cupen att ni inte kunnat genomföra den två år i rad?

– Det är klart att det är jättetråkigt och många lag missar chansen att åka hit. Sen drabbas ju alla cuper av det här så jag tror inte att vi tappar lag till andra cuper, vi har ett ganska gott rykte och en traditionstyngd cup så jag tror att lagen kommer komma hit igen när vi kör nästa gång.

Ekonomiskt blir det dock en rejäl smäll för klubben.

– Det är det helt klart, 60 till 70 procent av den totala omsättningen är ju bunden till cupen. Vi får ställa om och minska våra kostnader rejält och hoppas att vi bidrag likt förra året. Det är ett osäkert läge just nu.

Om ni inte får några bidrag, hur hårt drabbas ni då?

– Föreningen har byggt upp lite kapital för att klara av den här typen av situationer, så vi går inte under som förening men vi måste anpassa verksamheten nu.

– Det är tråkigt som sagt men nu tar vi nya tag och siktar mot futsalcupen i vinter istället.