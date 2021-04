Under vecka 13 minskade antalet nya fall i Västra Götalandsregionen med 12 procent jämfört med föregående vecka – totalt upptäcktes 6 642 nya fall av covd-19 i Västra Götalandsregionen under veckan. Det innebär också att Regionen bryter trenden av ökande fall, som pågått under tre veckor i rad.

I Skaraborg har dessutom incidensen minskat som allra mest, med hela 17 procent jämfört med föregående vecka.

– Nu måste vi sätta det i relation till att det har varit påskhelg, lov och ledigheter som kan ha påverkat provtagningen. Men det visar oavsett att vi har fortsatt väldigt många bekräftade fall i Regionen, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg under onsdagens pressträff.

Men enligt Thomas Wahlberg behöver inte långledigheten nödvändigtvis innebära att Regionen kommer se en senare ökning.

– Det beror på hur vi har levt nu under påsklovet. Har vi träffat många olika människor, gått på kalas – ja, då kan det innebära att smittspridningen ökat. Men det kan också minska om man har följt alla rekommendationer, och undvikit att träffa andra. Det skulle kunna gå åt två olika håll, vi får vänta och se, sa Thomas Wahlberg.

Tisdagen efter påsk kunde Västra Götalandsregionen också notera en liten ökning av covid-patienter på sjukhusen i Regionen.

Totalt vårdas nu 388 patienter med positiv covid-19, varav 65 på intensivvårdsavdelning, på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

– Vi ser på sjukhusen att antalet inneliggande med covid-19 ökar, både de som behöver "vanlig" sjukvård och de som kräver intensivvård. Det är alarmerande att siffrorna ökar igen. Vi bedriver högkvalitativ vård på alla våra sjukhus, men vi får dra ner på planerad vård successivt för att ta hand om våra mest sjuka, oavsett sjukdom, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Liksom inom smittspridningen överlag, ser även sjukvården att de som är i behov av vård blir allt yngre – något som både kan handla om att fler äldre är vaccinerade, men också att den smittsammare brittiska mutationen har fått fäste i Västra Götalandsregionen.

Trots smittspridningen tror Ann Söderström att personalen kommer få någon typ av sommarledighet i sommar – och uppmanar nu alla som har någon typ av vårdkompetens att höra av sig.

– Har man sjukvårdskompetens kan man anmäla sig via vår hemsida. Vi behöver mer personal inför sommaren, och vi behöver mer personal överlag [...] Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna få ut ledighet i sommar, men vi har några tuffa veckor framför oss. Vi törs inte lova något med det viruset vi har, säger Ann Söderström.

Regionen är nu inne i fas 2 i vaccinationsplanen, och siktar nu på att vaccinera alla som är 65 år och äldre, samt de som genomgått benmärgs- eller organtransplantation.

Däremot har man pausat all personalvaccinering i nuläget, meddelade Kristine Rygge, vaccinsamordnare, under pressträffen.

– Det är mycket funderingar på hur vaccinleveranserna kommer att se ut framledes. Vi har lite större leveranser på vänt, som dessutom är mer stabila leveranser. Det innebär att vi kan planera bättre och kan gå vidare med andra grupper, säger Kristine Rygge.

Liksom regeringens vaccinmål sköts upp till augusti 2021, har även Västra Götalandsregionen skjutit upp sitt. I nuläget och med rådande planering ska alla vuxna över 18 års ålder som vill vaccineras mot covid-19 vara vaccinerade senast i mitten av augusti.