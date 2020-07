Sommarläsning för alla smaker – bibliotekarien tipsar om böcker i fem olika genrer

Jenny Hummelblad har jobbat på Tidaholms stadsbibliotek sedan år 2002 och man kan med gott samvete placera henne i kategorin "bokslukare".

— Jag har alltid varit en läsare, ända sedan det man kallar för "slukaråldern" då jag konsumerade många böcker per dag.

Även om böcker alltid varit en viktig del i hennes liv har hon inte alltid arbetat med det. Framtill 2002 arbetade hon inom flera olika områden, däribland inom skolans värld.

Men nu känner hon att hon kommit rätt i val av yrke och trivs ypperligt som bibliotekarie.

— Det är det här som ligger mig närmast hjärtat, jag har verkligen hittat rätt, säger hon.

Hennes favoritgenre är romaner men facklitteratur kommer inte långt därefter. Föga förvånande läser hon just nu en roman, det rör sig om den sista delen i Karin Smirnoffs trilogi som börjar med "Jag for ner till bror".

— Historien om den egensinniga Jana Kippo i Smalånger stannar kvar ett tag i en, säger Jenny.

Jenny har varit intresserad av böcker och läsning ända sen barnsben och har under årens lopp bläddrat igenom ett antal böcker. Här är hennes bästa boktips inför sommaren.

Tre bra deckare

De gömda / Gin Phillips

Lyckliga efter en härlig dag på zoo tillsammans, är Joan och hennes fyraårige son på väg mot utgången. Medan parken sakta töms på besökare, hörs plötsligt gevärsskott och människor börjar falla till marken. Hals över huvud vänder Joan och flyr tillbaka in i parken. Med sonen i famnen försöker hon febrilt hålla paniken borta, medan hon letar efter gömställen bland instängda djur, popcornkiosker och avstängda karuseller.

Floden om natten / Erica Ferencik

Win är egentligen inte så lagd åt det äventyrliga hållet, men tackar ändå ja till att följa med sitt gamla tjejgäng på ett vildmarksäventyr i Maine. De har ju ändå en kunnig guide som ska lotsa dem, och Win ser fram emot en annorlunda semester med naturupplevelser, fotvandring och forsränning. Föga anar hon dock vilka utmaningar som väntar ute i vildmarken.

Flickan i backspegeln / Kelsey Rae Dimberg

Finn Hunt strävar på med ett enformigt kontorsarbete för att kunna betala av sina studielån. En dag möter hon senatorssonen Philip Martin, och blir erbjuden ett arbete som barnflicka i hans familj. Finn hyser en stark önskan om att lämna sitt förflutna bakom sig och tackar ja. Den privilegierade värld hon landar i är lika bländande som Arizonas brännande sol. Finn får anstränga sig hårt för att passa in. Men snart anar hon att familjens perfekta yta döljer saker. Så börjar en gåtfull kvinna förfölja Finn med hot om att avslöja något ur det förflutna.

Tre bra romaner

Den underjordiska järnvägen / Colson Whitehead

Året är 1850. Tonårsflickan Cora är föräldralös och utstött på den plantage i Georgia där hon tillbringar de ändlösa dagarna som slav ibland bomullsplantorna. Drömmen växer om att försöka fly från våldet och förtrycket tillsammans med vännen Caesar. Ryktet går om en hemlig frihetsrörelse och om en underjordisk järnväg som leder genom sydstaternas lagstadgade förtryck, norrut mot friheten. Men är det möjligt?

Mödrarnas söndag / Graham Swift

Året är 1924 och det är Mödrarnas söndag, den dag då tjänstefolket får ledig för att besöka sina familjer. Den unga Jane Fairchild arbetar som hembiträde på ett gods på den engelska landsbygden Men Jane har varken familj eller släktingar. Denna heta och ödesmättade dag tar hon istället cykeln längs dammiga landsortsvägar för att i hemlighet möta sin älskare på granngodset. Ett möte som hon vet kommer att bli deras sista.

Paris försvunna döttrar / Pam Jenoff

Det är 1940-tal. Grace Healy, som nyligen mist sin man, arbetar på en byrå i New York som hjälper emigranter att hitta släktingar i Amerika. En dag på väg till arbetet finner hon övergiven resväska vid Grand Central Station. Inuti ligger fotografier av tolv unga kvinnor klädda i uniform. Vilka är de? Väskan leder henne till ett hemligt spionnätverk som styrs av en kvinna i London. Spännande roman om kampvilja, mod och systerskap.

Tre bra fackböcker

Pestens år / Magnus Västerbro

1710 drabbas först Stockholm och sedan andra delar av Sverige av den fruktade pesten. Först förnekade statsapparaten det hela, därefter försökte man sätta in kraftfulla åtgärder för att stoppa sjukdomen. Trots detta skulle farsoten ta livet av närmare hälften av invånarna i Stockholm under det år den härjade. Genom bland annat brev och dagböcker skildras människors upplevelser från tiden.

Vargattacken / Lars Berge

Med utgångspunkt i en olycka där en djurskötare omkom på Kolmården 2012, fördjupar sig Lars Berge i vargars beteende och människans relation till naturen, varg och till andra djur. För att ta reda på vad som format vår relation till det vilda, återser Lars Berge barndomens naturprogram i tv och läser om Djungelboken och berättelser om djur och natur. Han intervjuar också etologer och andra sakkunniga. Fram träder en obekväm bild av naturen som upplevelseindustri.

Malström / Sigrid Rausing

Är det möjligt att hjälpa en människa som hamnat i ett tungt narkotikamissbruk och vart går gränsen för en medmänniskas ansvar? undrar Sigrid Rausing utifrån sin personliga erfarenhet som anhörig. "Vem kan hjälpa missbrukaren, uppslukad av sitt beroende, sin hunger, sitt enorma behov? Det finns ingen medicin: drogerna är medicinen. Och vem kan hjälpa missbrukarens familj, som så ofta får bära en del av skulden för deras självdestruktivitet?" skriver hon. Ett gripande vittnesmål som också tar upp var forskningen i ämnet står idag.

Tre bra feelgood-romaner

Gömställen / Katherine Webb

Wiltshire 1922. En trasig docka som hittas i skolans skorsten är upptakten till en händelse som skakar om en stillsam by på den engelska landsbygden. Två kvinnor börjar söka efter sanningar genom att gräva i byns hemlighetsfulla historia.

Påfågelsommar / Hannah Richell

Den unga Lilian blir evakuerad efter kriget och lever som vuxen på den engelska landsbygden. Hennes äktenskap är olyckligt. När en charmerande konstnär en sommar anställs för att måla ett rum, händer saker på godset som får oanade följder.

Sextio år senare kommer Lilians barnbarn Maggie till gården för att ta hand om sin åldrande farmor. Maggie har just brutit upp ur en kärleksrelation, och det två kvinnornas berättelser om liv, kärlek, smärta och och hemligheter vecklas ut och vävs samman.

Kvinnan som läste på metron / Christine Féret-Fleury

Juliette tar linje 6 till jobbet vid samma tid dag efter dag. Under resorna roar hon sig ofta med att studera sina medpassagerares läsvanor. En dag stiger hon av två stationer tidigare än vanligt. På en bakgata upptäcker hon en gammal rostig dörr som står uppställd med hjälp av en bok. Hon kan inte låta blir att kika in, och det som möter henne leder in på ett nytt spår i livet.

Tre bra barn och ungdomsböcker

Kyrkogårdsön / Linda Hjerth Axelsson

Motvilligt följer Veronica med familjen på semester i segelbåten. I skogen på ön där de lagt till, hittar Veronica en gravsten med några ord om digerdöden på. Så börjar mystiska saker hända. Vem är flickan som dyker upp och som ingen annan ser och varifrån kommer den otäcka berättelsen som verkar skriva sig själv i hennes anteckningsbok? Från ca 11 år.

Ella och alla djuren / Matt Haig

Ella känner sig utanför i många sammanhang, men älskar alla djur. Hon har också en speciell superkraft – djurtelepati! Hon kan förstå vad elefanten tänker och kan tala med både vargar och kråkor. Problemet är att kraften är farlig. En hotfull man som vill få makt över både djur och människor vill stoppa Ella. En spännande berättelse för alla som tycker om djur! Från ca 9 år.

En duktig hund/ Meg Rosoff

Hos familjen Peachy är det kris – ingen lagar mat, ingen tar hand om tvätten och ingen ser till att barnen kommer till skolan. Pizzakartonger och disk växer medan mamma har fullt upp med sina yogaövningar. Som tur är hittar 8-åriga Betty en hemlös hund. Och, det visar sig inte vara vilken hund som helst. Den här hunden kan både sköta ett hushåll och få en familj att börja trivas igen. Mellan 6-9 år.

Om Jenny Hummelblads sommartips inte faller dig i smaken kan du testa någon av de mest populära böckerna på biblioteket. Här är en topplista på de mest lånade böckerna.

Topplista skönlitteratur – vuxen

Bergens stjärnor / Jojo Moyes

De sju systrarna : Månsystern / Lucinda Riley

Bomullsängeln / Susanna Alakoski

De sju systrarna : Maias bok / Lucinda Riley

I fikonträdets skugga / Cecilia Davidsson

De sju systrarna : Stormsystern / Lucinda Riley

Tillbaka till den lilla ön i havet / Jenny Colgan

En förtrollande hemlighet / Julia Quinn

Lånat silver och krossat glas / Ewa Klingberg

Sveas son / Lena Andersson

Topplista deckare – vuxen

Sista färjan från Ystad / Karin Alfredsson

Jag ser dig / Mari Jungstedt

Varje steg du tar / Lisa Jewell

Offer 2117 / Jussi Adler-Olsen

Snödrev / Helene Tursten

Ett kallt fall / Peter May

En bur av guld / Camilla Läckberg

Vackra unga döda / Jessica Fellowes

Broder Jakob / Emelie Schepp

Mitt hjärta är ditt / Anna Jansson

Topplista barn

Sagan om den underbara familjen Kanin och farbror Elände / Jonna Björnstjerna

De fula fem / Julia Donaldson

F som i sämst / Cilla Jackert

Lilla syster kanin blir jagad av en räv / Ulf Nilsson, Eva Eriksson

Prick och fläck degar / Lotta Geffenblad

Barnen på Svartbäckens sanatorium / Janina Kastevik

Lilla spöket Laban / Inger och Lasse Sandberg

Under mattan / Sara Lövestam

Knacka på! / Anna-Clara Tidholm

Pojken i graven / Camilla Lagerqvist

