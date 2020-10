Spännande observation vid Gestilren – ska undersökas ytterligare

Runt 200 personer kom till den historiska platsen i Ekedalen den 13 september för att ta del av markscanningen.

Arkeolog Martin Toresson, museipedagogen Per Wahlström och museiintendenten Anja Praesto informerade om det historiska slaget som sägs ha ägt rum på platsen. Roberto Grassi genomförde därefter en markscanning.

Han hade ett uppbåd av nyfikna efter sig när han på ett utvalt område nedanför Gestilrenmonumentet genomförde scanning med radarutrustning.

Han har nu kunnat utläsa en del av bilderna.

– Bland annat kan man se en nivåsänkning, som kan vara en grop. Roberto ska inom kort återkomma och undersöka avvikelserna. Meningen är att med både georadar och magnetometer begränsa gropen och se om det finns andra i närheten. Då kanske vi också kan få ett svar om det är en massgrav eller bara en grop efter odling eller liknande, säger Anja Praesto.

De inblandade ska ordna ett föredrag under hösten för att berätta om resultatet av undersökningen.

– Just nu finns ingen tid spikad, men vi tror och hoppas att det ska kunna genomföras i november eller december. Just nu är det mycket fokus på att flytta grejor på museet för att göra plats för ombyggnaden för att få in Barnens hus i fastigheten.

Anja Praesto tycker att dagen då markscanningen genomfördes gick över förväntan.

– Alla tog sitt ansvar, vi fick avvisa några i grinden då antalet åhörare begränsades till 50 personer per föreläsning. Det kom lagom med folk och det kan vi nog tacka vädret för, som inte var det bästa. Roberto Grassi har berättat att det sällan är så mycket folk när han gör sina undersökningar. Dessutom tyckte han att de som var på plats var väldigt kunniga.

Hur går ni vidare om det nu blir en riktigt ”träff” i sökningen?

– Om det finns tydliga skäl att göra en utgrävning får vi starta en ny ansökningsprocess hos länsstyrelsen/länsmuseum. Det krävs också ekonomiskt stöd för kunna genomföra en sådan sak.