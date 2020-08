Stad möter land på Klockargårdens koloniområde: ”Det blir lite nostalgi”

I serien Längtan till landet får du möta människor som söker sig till landet – i denna del genom att ha koloniträdgård.

I slutet av 1800-talet anlades den första koloniträdgårdsanläggningen i Tyskland med syftet att arbetarbarn i Leipzig skulle få komma ut i friska luften och leka. Snart blev även de vuxna involverade när man började odla grönsaker och frukt. Från Tyskland via Danmark spred det sig sedan upp till Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. En frontfigur under denna tid var den svenska politikern och sjuksköterskan Anna Lindhagen från Stockholm. Hon var orolig över arbetarfamiljernas hälsa i industrialismens Sverige där många lämnat landsbygden och flyttat in till städer för att få jobb. Dels ville hon ge arbetarbarnen utrymme att leka och andas frisk luft, dels ville hon att fler skulle ha möjligheter att odla sin egen mat och samtidigt ingå i ett socialt sammanhang. Den första koloniträdgårdsföreningen i Sverige bildades i Malmö 1895 och idag finns cirka 23000 kolonister i Sverige.

Bara några kilometer utanför centrala Falköping ligger Klockargårdens koloniområde. Föreningen bildades 1939 men fanns då uppe på Bestorpsområdet. 1965 flyttades den första stugan ner till området där det ligger idag och i början bestod koloniområdet endast av ett fåtal stugor och lotter. Idag finns det 93 kolonilotter och det finns stugor på så gott som alla lotter.

Yvonne Andersson är ordförande i Falköpings koloniförening Klockargården. Hon berättar att det finns två olika typer av lotter.

– Det finns två storlekar - 275 kvadratmeter och 375 kvadratmeter. En liten kostar 620 kronor och den stora kostar 820 kronor, så det är ganska billigt om man jämför med storstaden. Varje lott har en egen vattenpost och på i princip alla kolonilotter finns det numera små stugor. Det är bara i ett fåtal stugor som det finns el, det är lite primitivt men det är mysigt. Det blir lite nostalgi.

För att tillvaron på koloniområdet ska vara så trivsam som möjligt finns ett antal ordningsföreskrifter som styr vad man får och inte får göra på området. Där står även att medlemmarna ska hjälpas åt att sköta de gemensamma utrymmena vilket fungerar bättre nu än tidigare. Yvonne Andersson menar att detta till stora delar fungerar bra, men att det i Falköping liksom i övriga landet alltid finns de som vill testa gränserna.

– Det handlar bland annat om fortkörning, att de inte kan hålla sig till 20 km/h, och förut hade vi problem med att man parkerade på gatan. Men det har vi nog löst nu. Det är ju inte så roligt heller att ha bilar inne mellan morötter och potatis, om vi nu ska odla ekologiskt och så vidare. Och det här ska ju vara en rekreation, då kan man faktiskt gå.

Yvonne Andersson berättar vidare att man måste bo i kommunen för att få ha en kolonilott. De flesta kolonisterna i Falköping är äldre, ofta handlar det om personer som har gått i pension och vill komma ut. De flesta bor i lägenhet men det finns även husägare som ändå vill ha en kolonilott.

Under de senaste månaderna har suget efter kolonilotter ökat. Och många äldre har uttryckt att koloniområdet betytt extra mycket för dem i en vardag som präglats och påverkats av corona-pandemin. Yvonne Andersson berättar även att det i nuläget finns en kö på cirka tio personer för att få köpa en kolonilott.

Yvonne har haft sin kolonilott sedan 2011. Ewa Ahlberg och Ann-Christine Karjalainen är också engagerade i koloniföreningen, de har haft sina lotter sedan 2014 respektive 2016.

Det som lockar med en kolonilott tror de alla tre är möjligheten att komma ut och byta miljö.

– Om man har en lägenhet lockar det väl med att ha en egen liten täppa där man kan odla lite, tror Yvonne Andersson. Det blir ju på sätt och vis som att man kommer till sitt sommarställe och många som vill ha en kolonilott har alltid önskat sig det.

De bor själva i lägenheter inne i Falköping och har därför väldigt begränsade odlings- och förvaringsmöjligheter. Därför uppskattar de möjligheten att åka hit.

– När man cyklar ner och svänger in på den här vägen, då känner man bara hur axlarna åker ner säger Ewa Ahlberg. Här nere är kolonin och här är det skönt att vara.

Det sociala är en viktig del och de berättar om hur de ofta träffas i olika konstellationer för att grilla, fika eller bara ha trevligt.

– Vi är ju fyra grannar just här, säger Yvonne Andersson och ser sig omkring. Det är ju alltid roligt att ha lite sällskap.

Ann-Christine Karjalainen håller med och menar att det ofta händer att man står och pratar med varandra över staketen och gränserna.

De pratar alla tre pratar om som den stora fördelen med en kolonilott är just möjligheten att odla själv och sen kunna gå och skörda det som såtts.

– Det är ju ganska lyxigt när man går här och man kanske ska grilla, säger Ewa Ahlberg. Då går man här och tar upp sina potatisar, sina morötter och sin sallad och gör i ordning. Det är ju bara om det är nåt kött eller kyckling som vi inte kan odla, men allt det andra kan man få. Det är en lyx att kunna gå ut i trädgården och plocka det man behöver. Det känns verkligen som livskvalitet.

Ann-Christine Karjalainen menar att det för henne inte handlar om att odla för att det ska bli billigt. Istället handlar det enligt henne om ren och skär odlingsglädje när hon får möjligheten att gå ut och plocka mat som hon själv har odlat. Yvonne Andersson odlar mest till husbehov.

– Jag odlar ju litegrann, berättar Yvonne. Inte för att spara för vintern utan för att kunna äta under årets gång. Lite hallon, jordgubbar och blåbär till exempel. Jag odlar inte för att frysa ner utan för att kunna gå och äta här direkt.

Ewa Ahlberg menar att precis som hennes barn har sovit över i stugan med sin mormor så är hon nu den som tar med sina barnbarn för övernattning. Och det bästa med koloniområdet och tillvaron där är enligt Ewa lugnet.

– Det här är avkoppling. Folk som inte har en trädgård eller odlingslott tänker negativt på att till exempel rensa ogräs, men jag tycker att det är ganska rogivande så jag har inga problem med det.

Yvonne Andersson håller med och menar också att det ska vara en positiv upplevelse att komma till sin kolonilott.

– Det är ju inte meningen att det ska kännas som ett tvång att åka hit ut. När jag åker ut till kolonin brukar jag börja med en kopp kaffe. Sedan kommer man alltid igång med något. Men ofta åker man ut bara för att bara sitta här. Man går in som i en bubbla när man kommer hit, det är nästan som att komma till himmelriket.

